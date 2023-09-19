В Германии предсказали войну Европы против России из-за Украины

19 сентября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Евросоюз может активно вмешаться в украинской конфликт, пишет Berliner Zeitung Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возрастает возможность войны Евросоюза (ЕС) против России из-за ситуации на Украине. Растущая истощенность ВСУ увеличивает риск того, что украинский конфликт может перерасти в европейскую войну. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Из-за растущей истощенности ВСУ повышается риск того, что украинский конфликт перерастет в европейскую войну из-за Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Киев, с поддержкой Запада, совершает все больше атак на стратегическую инфраструктуру России, такие как нападение на ядерную базу «Энгельс» и Крымский мост. Возможно, Запад будет вынужден активно вмешаться, чтобы предотвратить разрушительное поражение Украины. Возрастает осознание этой реальной опасности. Если контрнаступление провалится, украинское руководство может потребовать, чтобы западные военные зашли на территорию Украины, так как запланированные поставки оружия не смогут компенсировать огромные потери украинских военных, заключили в газете. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский втягивает Польшу в войну против России. Зеленский также давит на Варшаву, чтобы она оказывала вооруженную поддержку Украине. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что США используют потенциал НАТО, ЕС и украинских вооруженных сил для ведения войны против России на Украине, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возрастает возможность войны Евросоюза (ЕС) против России из-за ситуации на Украине. Растущая истощенность ВСУ увеличивает риск того, что украинский конфликт может перерасти в европейскую войну. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Из-за растущей истощенности ВСУ повышается риск того, что украинский конфликт перерастет в европейскую войну из-за Украины», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Киев, с поддержкой Запада, совершает все больше атак на стратегическую инфраструктуру России, такие как нападение на ядерную базу «Энгельс» и Крымский мост. Возможно, Запад будет вынужден активно вмешаться, чтобы предотвратить разрушительное поражение Украины. Возрастает осознание этой реальной опасности. Если контрнаступление провалится, украинское руководство может потребовать, чтобы западные военные зашли на территорию Украины, так как запланированные поставки оружия не смогут компенсировать огромные потери украинских военных, заключили в газете. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский втягивает Польшу в войну против России. Зеленский также давит на Варшаву, чтобы она оказывала вооруженную поддержку Украине. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что США используют потенциал НАТО, ЕС и украинских вооруженных сил для ведения войны против России на Украине, передает Life.