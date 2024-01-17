17 января 2024

ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигрант, нелегал, днк, рейд, следователь, ск рф, следственный комитет россии, взятие мазка, следком
Мужчины предоставляли мигрантам фиктивные трудовые договоры Фото:

В Челябинской области поймали трех организаторов канала нелегальной миграции. Мужчины помогали иностранцам в оформлении фиктивных документов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

«Виновные по предварительному сговору организовали сбыт фиктивных трудовых договоров иностранцам в Челябинске и области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по Челябинской области», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сосновский райсуд Челябинской области признал организаторов виновными. Им назначили три года условного лишения свободы по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц»).

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В Челябинской области поймали трех организаторов канала нелегальной миграции. Мужчины помогали иностранцам в оформлении фиктивных документов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. «Виновные по предварительному сговору организовали сбыт фиктивных трудовых договоров иностранцам в Челябинске и области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по Челябинской области», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сосновский райсуд Челябинской области признал организаторов виновными. Им назначили три года условного лишения свободы по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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