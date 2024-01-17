ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции в Челябинской области

В Челябинской области поймали трех организаторов канала нелегальной миграции. Мужчины помогали иностранцам в оформлении фиктивных документов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
«Виновные по предварительному сговору организовали сбыт фиктивных трудовых договоров иностранцам в Челябинске и области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по Челябинской области», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сосновский райсуд Челябинской области признал организаторов виновными. Им назначили три года условного лишения свободы по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц»).
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