Происшествия Криминал ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции в Челябинской области 18 января 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + Мужчины предоставляли мигрантам фиктивные трудовые договоры Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области поймали трех организаторов канала нелегальной миграции. Мужчины помогали иностранцам в оформлении фиктивных документов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. «Виновные по предварительному сговору организовали сбыт фиктивных трудовых договоров иностранцам в Челябинске и области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по Челябинской области», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сосновский райсуд Челябинской области признал организаторов виновными. Им назначили три года условного лишения свободы по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц»). В Челябинской области поймали трех организаторов канала нелегальной миграции. Мужчины помогали иностранцам в оформлении фиктивных документов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. «Виновные по предварительному сговору организовали сбыт фиктивных трудовых договоров иностранцам в Челябинске и области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по Челябинской области», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сосновский райсуд Челябинской области признал организаторов виновными. Им назначили три года условного лишения свободы по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц»). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям