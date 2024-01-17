17 января 2024

В пермской деревне продают завод, на котором делают лимонад и тротуарную плитку

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Игоря Холманских на объекты Атомстройкомплекса, тротуарная плитка, строительные материалы, бехатон, производство
Завод объединяет два разных производства Фото:

В деревне Хмели Пермского муниципального округа выставлен на продажу завод, объединяющий два разных производства. Это цех по выпуску лимонада, а также цех по изготовлению бордюров и тротуарной плитки. Цена актива — 65 млн рублей.

«Продам трехэтажное помещение площадью в 416 квадратных метров на земельном участке. Внутри расположены лимонадный цех, офисные помещения, санузлы, комнаты отдыха и приема пищи, оборудование для очищения воды, душевые комнаты, третий этаж является мансардным. Есть также отдельный цех по производству тротуарной плитки и бордюров. Цена — 65 млн рублей», — сообщается в описании бизнеса на сайте бесплатных объявлений.

В распоряжение нового собственника также перейдут бетономешалка, вибростанок, рохли и погрузчик. На территории предприятия имеется своя скважина с питьевой водой. Причиной продажи владелец бизнеса назвал смену места жительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Краснокамске Пермского края выставлен на продажу мини-завод по производству карбоната, буженины и других мясных деликатесов. Стоимость предприятия составляет 1,1 млн рублей.

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В деревне Хмели Пермского муниципального округа выставлен на продажу завод, объединяющий два разных производства. Это цех по выпуску лимонада, а также цех по изготовлению бордюров и тротуарной плитки. Цена актива — 65 млн рублей. «Продам трехэтажное помещение площадью в 416 квадратных метров на земельном участке. Внутри расположены лимонадный цех, офисные помещения, санузлы, комнаты отдыха и приема пищи, оборудование для очищения воды, душевые комнаты, третий этаж является мансардным. Есть также отдельный цех по производству тротуарной плитки и бордюров. Цена — 65 млн рублей», — сообщается в описании бизнеса на сайте бесплатных объявлений. В распоряжение нового собственника также перейдут бетономешалка, вибростанок, рохли и погрузчик. На территории предприятия имеется своя скважина с питьевой водой. Причиной продажи владелец бизнеса назвал смену места жительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Краснокамске Пермского края выставлен на продажу мини-завод по производству карбоната, буженины и других мясных деликатесов. Стоимость предприятия составляет 1,1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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