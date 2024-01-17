В пермской деревне продают завод, на котором делают лимонад и тротуарную плитку

В деревне Хмели Пермского муниципального округа выставлен на продажу завод, объединяющий два разных производства. Это цех по выпуску лимонада, а также цех по изготовлению бордюров и тротуарной плитки. Цена актива — 65 млн рублей.
«Продам трехэтажное помещение площадью в 416 квадратных метров на земельном участке. Внутри расположены лимонадный цех, офисные помещения, санузлы, комнаты отдыха и приема пищи, оборудование для очищения воды, душевые комнаты, третий этаж является мансардным. Есть также отдельный цех по производству тротуарной плитки и бордюров. Цена — 65 млн рублей», — сообщается в описании бизнеса на сайте бесплатных объявлений.
В распоряжение нового собственника также перейдут бетономешалка, вибростанок, рохли и погрузчик. На территории предприятия имеется своя скважина с питьевой водой. Причиной продажи владелец бизнеса назвал смену места жительства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Краснокамске Пермского края выставлен на продажу мини-завод по производству карбоната, буженины и других мясных деликатесов. Стоимость предприятия составляет 1,1 млн рублей.
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