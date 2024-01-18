Выставка «Россия» на ВДНХ продолжает принимать посетителей Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил работу Челябинской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Как сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, регион поблагодарили за оформление павильона и динамичную работу с посетителями.

«Сергей Кириенко отметил работу Челябинской области на выставке „Россия“. Наш регион отметился и оформлением павильона, и динамичной работой с посетителями, активностями и интерактивами, проведенными на стенде», — рассказали в пресс-службе Текслера.

Главе региона Кириенко, возглавляющий оргкомитет выставки, вручил памятные награды. Отмечено, что стенд преобразился к новогодним праздникам. Здесь появилась уютная фотозона со скамейкой, камином, пледом и украшенными валенками от фабрики «Кусиночка». Также провели розыгрыш подарков в социальных сетях и интересные конкурсы непосредственно на стенде.

Текслер поблагодарил президента Владимира Путина за идею проведения выставки, дирекцию — за насыщенность мероприятиями и помощь регионам в их организации. Спасибо прозвучало также в адрес команды региона.

«Основная идея, задача, которую мы перед собой ставим на стенде, — сломать стереотипы о Челябинской области. Да, мы промышленный, крепкий регион, но у нас очень много всего интересного. Мы активно развиваемся — наука, образование, спорт, культура, туризм, наша замечательная природа и, конечно, потрясающие люди», — сказал губернатор.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля. Через пять дней после начала работы, 9 ноября, стартовал цикл тематических дней, который завершился 14 января. День Челябинской области прошел 22 ноября. В декабре Текслер представил стенд делегатам из стран СНГ, а в январе бойцы СВО сыграли здесь две свадьбы.

Сергей Кириенко отметил усилия губернатора Алексея Текслера и его команды в проведении выставки «Россия» Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Первый замруководителя администрации президента РФ похвалил регион за оформление павильона и динамичную работу с посетителями Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Выставка продолжит работу до 12 апреля Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области