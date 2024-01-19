Глава РЖД Белозеров раскрыл, когда в России появятся беспилотные поезда

В 2026 году в России на Московском центральном кольце (МЦК) появится полностью беспилотный поезд. Он будет разработан на базе скоростного электропоезда «Финист». Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.
«РЖД запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году», — передает РИА Новости слова Белозерова. Новый поезд будет разработан на платформе российского скоростного «Финиста».
Ранее Белозеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что РЖД планирует установить 15 модульных вокзалов и платформ. Отмечается, что монтаж таких вокзалов занимает менее недели. Глава Российских железных дорог объяснил, что подобные вокзалы собраны из экологического каркаса и прессованного бруса. Они обладают огнестойкостью, долговечностью и просты в обслуживании.
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