Свердловский депутат Госдумы РФ призвал ООН осудить украинских террористов

Депутат ГД Альшевских призвал западных политиков и ООН осудить террористов ВСУ

23 января 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Андрей Альшевских убежден в том, что на Запада сильны русофобские настроения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских призвал политиков ООН (Организация Объединенных Наций) осудить действия ВСУ, обстрелявших мирных жителей Донецка. По словам Альшевских, Госдума РФ подготовила соответсвующее официальное заявление. «Преступлениям Киева нет числа. Очередное произошло в воскресенье, когда неонацисты обстреляли мирный Донецк. Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Бессмысленная и беспощадная атака. Покровители стараются не замечать кровавых деяний бандеровцев. Чтобы потом никто из них не смел сказать, что не знал о трагедии, Госдума подготовила официальное заявление. Мы адресовали его в парламенты стран и в ООН. Призываем политиков осудить украинских террористов», — написал Альшевских в своем telegram-канале. По словам депутата Госдумы РФ, на Западе сильны двойные стандарты. «Быть может, скажу от себя, сейчас на Западе не прислушаются к голосу разума. Там пока что сильны русофобия и двойные стандарты. Но как ручеек пробивает себе дорогу, так и наша правда рано или поздно достигнет адресатов», — отметил Альшевских. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января ударили по мирному населению Донецка. Снаряды прилетели в магазины на рынке микрорайона Текстильщик. В результате обстрела погибло 25 человек, среди них двое детей. Еще минимум 20 людей пострадало. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских призвал политиков ООН (Организация Объединенных Наций) осудить действия ВСУ, обстрелявших мирных жителей Донецка. По словам Альшевских, Госдума РФ подготовила соответсвующее официальное заявление. «Преступлениям Киева нет числа. Очередное произошло в воскресенье, когда неонацисты обстреляли мирный Донецк. Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Бессмысленная и беспощадная атака. Покровители стараются не замечать кровавых деяний бандеровцев. Чтобы потом никто из них не смел сказать, что не знал о трагедии, Госдума подготовила официальное заявление. Мы адресовали его в парламенты стран и в ООН. Призываем политиков осудить украинских террористов», — написал Альшевских в своем telegram-канале. По словам депутата Госдумы РФ, на Западе сильны двойные стандарты. «Быть может, скажу от себя, сейчас на Западе не прислушаются к голосу разума. Там пока что сильны русофобия и двойные стандарты. Но как ручеек пробивает себе дорогу, так и наша правда рано или поздно достигнет адресатов», — отметил Альшевских. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января ударили по мирному населению Донецка. Снаряды прилетели в магазины на рынке микрорайона Текстильщик. В результате обстрела погибло 25 человек, среди них двое детей. Еще минимум 20 людей пострадало. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.