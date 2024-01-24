Вспыхнувшие в поселке под Екатеринбургом торфяники потушили. Фото

24 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Свердловской области потушили первый за год торфяной пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты уральской авиабазы по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева приступили к зимнему тушению тлеющих торфяников на территории региона. 24 января лесные пожарные ликвидировали торфяной очаг возле поселка «Солнечный». Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Специалисты Уральской авиабазы расчистили дорогу к торфяному пожару и начали тушить. Работы успешно завершены за два дня», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Общая площадь тушения подземного возгорания составила шесть гектаров. Для того, чтобы ликвидировать все очаги на территории торфяника, потребовалось пять единиц техники.

Специалисты уральской авиабазы по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева приступили к зимнему тушению тлеющих торфяников на территории региона. 24 января лесные пожарные ликвидировали торфяной очаг возле поселка «Солнечный». Информация об этом появилась на информационном портале Свердловской области. «Специалисты Уральской авиабазы расчистили дорогу к торфяному пожару и начали тушить. Работы успешно завершены за два дня», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Общая площадь тушения подземного возгорания составила шесть гектаров. Для того, чтобы ликвидировать все очаги на территории торфяника, потребовалось пять единиц техники.