Что известно о гибели младенца в Первоуральске после родительского застолья

Мама погибшего в Первоуральске младенца рассказала о его недомогании

24 января 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Спасти ребенка врачам не удалось (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске скончался младенец, пока родители отсыпались после застолья В Первоуральске 21 января умер грудничок — через несколько часов после того, как родители, по предварительной версии следствия, отметили месяц с его рождения. СК пока не нашел следов криминала в ЧП, проверка еще идет. Версия матери отличается от версии силовиков, она говорит, что у малыша в последнее время было недомогание. URA.RU собрало главное, что известно о происшествии к этой минуте. По версии МВД, вечером 20 января, когда малыш уснул, родители начали распивать пиво в честь первой даты со дня его рождения.

Отец и мать ребенка ранее не были судимы, но уже состояли на учете ПДН — из-за того, что их старшая дочь прогуливала учебу.

Всего в семье было трое детей: старшей дочери — 16 лет, младшему сыну — 2,5 года.

После застолья мать легла на диван рядом с малышом и уснула. Проснувшись, она почувствовала, что ребенок не дышит и вызвала «неотложку».

Врачи пытались реанимировать младенца, но у них не получилось. Тело мальчика отправили на судмедэкспертизу.

В СК заявили, что смерть ребенка не носит криминальный характер.

В отношении родителей представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей).

Мать утверждает, что версия силовиков о застолье (ее также публично продвигают врачи) — ложь. По словам женщины, они с мужем выпили только с утра (1,5 литра пива), а вечером сходили в гости к бабушке, по возвращении трезвыми легли спать. «Он срыгивал очень часто фонтаном», — вспомнила женщина, рассуждая о причинах трагедии.

В Первоуральске 21 января умер грудничок — через несколько часов после того, как родители, по предварительной версии следствия, отметили месяц с его рождения. СК пока не нашел следов криминала в ЧП, проверка еще идет. Версия матери отличается от версии силовиков, она говорит, что у малыша в последнее время было недомогание. URA.RU собрало главное, что известно о происшествии к этой минуте. В отношении родителей представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей). Мать утверждает, что версия силовиков о застолье (ее также публично продвигают врачи) — ложь. По словам женщины, они с мужем выпили только с утра (1,5 литра пива), а вечером сходили в гости к бабушке, по возвращении трезвыми легли спать. «Он срыгивал очень часто фонтаном», — вспомнила женщина, рассуждая о причинах трагедии.