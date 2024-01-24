Что известно о гибели младенца в Первоуральске после родительского застолья

Мама погибшего в Первоуральске младенца рассказала о его недомогании
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Спасти ребенка врачам не удалось (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске скончался младенец, пока родители отсыпались после застолья

В Первоуральске 21 января умер грудничок — через несколько часов после того, как родители, по предварительной версии следствия, отметили месяц с его рождения. СК пока не нашел следов криминала в ЧП, проверка еще идет. Версия матери отличается от версии силовиков, она говорит, что у малыша в последнее время было недомогание. URA.RU собрало главное, что известно о происшествии к этой минуте.

  • По версии МВД, вечером 20 января, когда малыш уснул, родители начали распивать пиво в честь первой даты со дня его рождения.
  • Отец и мать ребенка ранее не были судимы, но уже состояли на учете ПДН — из-за того, что их старшая дочь прогуливала учебу.
  • Всего в семье было трое детей: старшей дочери — 16 лет, младшему сыну — 2,5 года.
  • После застолья мать легла на диван рядом с малышом и уснула. Проснувшись, она почувствовала, что ребенок не дышит и вызвала «неотложку».
  • Врачи пытались реанимировать младенца, но у них не получилось. Тело мальчика отправили на судмедэкспертизу.
  • В СК заявили, что смерть ребенка не носит криминальный характер.

  • В отношении родителей представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей).

  • Мать утверждает, что версия силовиков о застолье (ее также публично продвигают врачи) — ложь. По словам женщины, они с мужем выпили только с утра (1,5 литра пива), а вечером сходили в гости к бабушке, по возвращении трезвыми легли спать. «Он срыгивал очень часто фонтаном», — вспомнила женщина, рассуждая о причинах трагедии.

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В Первоуральске 21 января умер грудничок — через несколько часов после того, как родители, по предварительной версии следствия, отметили месяц с его рождения. СК пока не нашел следов криминала в ЧП, проверка еще идет. Версия матери отличается от версии силовиков, она говорит, что у малыша в последнее время было недомогание. URA.RU собрало главное, что известно о происшествии к этой минуте. В отношении родителей представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей). Мать утверждает, что версия силовиков о застолье (ее также публично продвигают врачи) — ложь. По словам женщины, они с мужем выпили только с утра (1,5 литра пива), а вечером сходили в гости к бабушке, по возвращении трезвыми легли спать. «Он срыгивал очень часто фонтаном», — вспомнила женщина, рассуждая о причинах трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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