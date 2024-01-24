24 января 2024

Челябинского бомжа, убившего собутыльницу после отказа в интиме, отправили в колонию

В Аше бездомного отправили в колонию на 10 лет за убийство женщины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, долг, тюрьма, преступник, ипотека, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, банда, преступность, преступление, криминал, опг, группировка
Следующие 10 лет бездомный проведет в колонии Фото:

Ашинский горсуд (Челябинская область) осудил бездомного, который убил собутыльницу после ее отказа в интиме. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина получил 10 лет колонии строгого режима.

«Приговором Ашинского горсуда 41-летний житель Аши без определенного места жительства признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что убийство произошло в сентябре прошлого года. Мужчина выпивал с женщиной. После он начал склонять ее к сексу. А получив отказ, избил ее до смерти.

Свою вину бездомный признал частично. Он признался, что действительно избил собутыльницу, однако полагал, что от этого она не могла умереть. Несмотря на это, в суде удалось предоставить неоспоримые доказательства его виновности.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ашинский горсуд (Челябинская область) осудил бездомного, который убил собутыльницу после ее отказа в интиме. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина получил 10 лет колонии строгого режима. «Приговором Ашинского горсуда 41-летний житель Аши без определенного места жительства признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что убийство произошло в сентябре прошлого года. Мужчина выпивал с женщиной. После он начал склонять ее к сексу. А получив отказ, избил ее до смерти. Свою вину бездомный признал частично. Он признался, что действительно избил собутыльницу, однако полагал, что от этого она не могла умереть. Несмотря на это, в суде удалось предоставить неоспоримые доказательства его виновности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...