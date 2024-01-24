Челябинского бомжа, убившего собутыльницу после отказа в интиме, отправили в колонию

В Аше бездомного отправили в колонию на 10 лет за убийство женщины

25 января 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Следующие 10 лет бездомный проведет в колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU Ашинский горсуд (Челябинская область) осудил бездомного, который убил собутыльницу после ее отказа в интиме. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина получил 10 лет колонии строгого режима. «Приговором Ашинского горсуда 41-летний житель Аши без определенного места жительства признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что убийство произошло в сентябре прошлого года. Мужчина выпивал с женщиной. После он начал склонять ее к сексу. А получив отказ, избил ее до смерти. Свою вину бездомный признал частично. Он признался, что действительно избил собутыльницу, однако полагал, что от этого она не могла умереть. Несмотря на это, в суде удалось предоставить неоспоримые доказательства его виновности.

Ашинский горсуд (Челябинская область) осудил бездомного, который убил собутыльницу после ее отказа в интиме. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина получил 10 лет колонии строгого режима. «Приговором Ашинского горсуда 41-летний житель Аши без определенного места жительства признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что убийство произошло в сентябре прошлого года. Мужчина выпивал с женщиной. После он начал склонять ее к сексу. А получив отказ, избил ее до смерти. Свою вину бездомный признал частично. Он признался, что действительно избил собутыльницу, однако полагал, что от этого она не могла умереть. Несмотря на это, в суде удалось предоставить неоспоримые доказательства его виновности.