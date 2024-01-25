В Екатеринбурге силовики проверяют лицей, где анонимы пообещали устроить теракт

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, безопасность детей, полиция в школе, охрана школы, безопасность в школе
Полицейские проверяют информацию, которую в соцсетях распространяют неизвестные Фото:

Лицей №109 в Екатеринбурге проверяют сотрудники полиции и прокуратуры — после того, как в анонимном telegram-канале неизвестные опубликовали угрозы устроить теракт. При этом силовики отмечают, что поводов для паники нет, а в городском департаменте образования пообещали провести профилактические беседы с учениками и родителями.

«Администрация и учителя школы №109 в курсе угроз. Они тесно сотрудничают с полицией, которая разбирается в ситуации. С учащими школы и их родителями запланированы профилактические беседы. Поводов для паники нет и быть на должно, так как ситуация под контролем силовых органов», — рассказали URA.RU в департаменте.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых назвал анонимные сообщения информационной уткой «от врагов нашей державы». «Мягко говоря, недоброжелатели пытаются посеять страх и панические настроения среди населения — и в первую очередь среди педагогов, детей и их родителей. Не нужно поддаваться провокациям. Ситуация в области находится под контролем правоохранительных органов», — отметил полковник Горелых.

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Лицей №109 в Екатеринбурге проверяют сотрудники полиции и прокуратуры — после того, как в анонимном telegram-канале неизвестные опубликовали угрозы устроить теракт. При этом силовики отмечают, что поводов для паники нет, а в городском департаменте образования пообещали провести профилактические беседы с учениками и родителями. «Администрация и учителя школы №109 в курсе угроз. Они тесно сотрудничают с полицией, которая разбирается в ситуации. С учащими школы и их родителями запланированы профилактические беседы. Поводов для паники нет и быть на должно, так как ситуация под контролем силовых органов», — рассказали URA.RU в департаменте. Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых назвал анонимные сообщения информационной уткой «от врагов нашей державы». «Мягко говоря, недоброжелатели пытаются посеять страх и панические настроения среди населения — и в первую очередь среди педагогов, детей и их родителей. Не нужно поддаваться провокациям. Ситуация в области находится под контролем правоохранительных органов», — отметил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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