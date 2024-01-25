Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

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Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован за показ фильма с признаками экстремистского движения ЛГБТ
Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован за показ фильма с признаками экстремистского движения ЛГБТ Фото:

Российский стриминговый сервис Okko был оштрафован на один миллион рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Сервис распространял фильм "Афера столетия" с маркировкой 16+. В картине есть элементы ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за распространение среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в один миллион рублей", — отметили в пресс-службе. Причиной для штрафа стало распространение стриминговой площадкой фильма "Афера столетия" с элементами ЛГБТ. При этом он был с маркировкой 16+.

Это не первый случай, когда в России штрафуют компании за показ фильмов с тематикой ЛГБТ без нужной маркировки. В декабре был оштрафован онлайн-кинотеатр more.tv за подобное нарушение.

*запрещенная в России экстремистская организация

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Российский стриминговый сервис Okko был оштрафован на один миллион рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Сервис распространял фильм "Афера столетия" с маркировкой 16+. В картине есть элементы ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за распространение среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в один миллион рублей", — отметили в пресс-службе. Причиной для штрафа стало распространение стриминговой площадкой фильма "Афера столетия" с элементами ЛГБТ. При этом он был с маркировкой 16+. Это не первый случай, когда в России штрафуют компании за показ фильмов с тематикой ЛГБТ без нужной маркировки. В декабре был оштрафован онлайн-кинотеатр more.tv за подобное нарушение. *запрещенная в России экстремистская организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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