Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Российский стриминговый сервис Okko был оштрафован на один миллион рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Сервис распространял фильм "Афера столетия" с маркировкой 16+. В картине есть элементы ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за распространение среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в один миллион рублей", — отметили в пресс-службе. Причиной для штрафа стало распространение стриминговой площадкой фильма "Афера столетия" с элементами ЛГБТ. При этом он был с маркировкой 16+.
Это не первый случай, когда в России штрафуют компании за показ фильмов с тематикой ЛГБТ без нужной маркировки. В декабре был оштрафован онлайн-кинотеатр more.tv за подобное нарушение.
*запрещенная в России экстремистская организация
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