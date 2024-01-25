Оборонный завод зовет пермяков на работу, обещая жилье в гостинице

В Пермском крае набирает рабочих Калужский турбинный завод
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Во время вахты рабочие будут бесплатно жить в гостинице Фото:

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Речь о ПАО «Калужский турбинный завод», которому требуются рабочие на производство. Трудиться необходимо вахтовым методом. На время вахты сотрудники будут бесплатно жить в гостинице в центре Калуги.

«Калужский турбинный завод приглашает на вахту жителей Пермского края. Завод является предприятием оборонно-промышленного комплекса. Компенсирует проезд из вашего города до места вахты. Обеспечивает проживание в гостинице в центре Калуги. Заключает бессрочный договор, делает взносы в пенсионный и другие фонды», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Предприятию требуются токари, фрезеровщики, слесари, машинисты мостового крана и другие специалисты. Средний уровень зарплаты за месячную вахту составляет 90 тысяч рублей. Завод также предоставляет рабочим возможность обучиться второй профессии. ПАО «Калужский турбинный завод» является одним из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики. Он выпускает паровые турбины для привода электрогенераторов, приводные паровые турбины, блочные турбогенераторы и другую продукцию.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу с зарплатой в 300 тысяч рублей и отдыхом в санатории. Трудиться необходимо вахтовым методом на полуострове Таймыр Красноярского края.

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Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Речь о ПАО «Калужский турбинный завод», которому требуются рабочие на производство. Трудиться необходимо вахтовым методом. На время вахты сотрудники будут бесплатно жить в гостинице в центре Калуги. «Калужский турбинный завод приглашает на вахту жителей Пермского края. Завод является предприятием оборонно-промышленного комплекса. Компенсирует проезд из вашего города до места вахты. Обеспечивает проживание в гостинице в центре Калуги. Заключает бессрочный договор, делает взносы в пенсионный и другие фонды», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Предприятию требуются токари, фрезеровщики, слесари, машинисты мостового крана и другие специалисты. Средний уровень зарплаты за месячную вахту составляет 90 тысяч рублей. Завод также предоставляет рабочим возможность обучиться второй профессии. ПАО «Калужский турбинный завод» является одним из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики. Он выпускает паровые турбины для привода электрогенераторов, приводные паровые турбины, блочные турбогенераторы и другую продукцию. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу с зарплатой в 300 тысяч рублей и отдыхом в санатории. Трудиться необходимо вахтовым методом на полуострове Таймыр Красноярского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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