Труппу Пермского театра оперы и балета пополнили два бразильца

В балетной труппе пермского театра начинают работу бразильцы Лопес и Фернандес

30 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

В труппе пермского пополнение (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В балетной труппе Пермского театра оперы и балета с февраля начнут работу два бразильца. Габриэл Лопес выступит в статусе премьера, а Натан Фернандес как солист. Об этом сообщили в театре. «С февраля в статусе премьера начнет сотрудничество с театром бразилец Габриэл Лопес, в качестве солиста — его соотечественник Натан Фернандес. Приветствуем артистов и желаем творческих успехов на пермской сцене!» — говорится в telegram-канале театра. Габриэл Лопес знаком пермскому зрителю. В 2018 году бразилец стал дипломантом международного конкурса «Арабеск», после чего получил приглашение в пермский театр и служил здесь до 2020 года. Сезон 2022/23 он провел в качестве премьера Dance Alive National Ballet (США). Натан Фернандес был солистом Dance Alive National Ballet с 2021 по 2023 годы. Сам он из Бразилии, где окончил Studio Arte Dança.

В балетной труппе Пермского театра оперы и балета с февраля начнут работу два бразильца. Габриэл Лопес выступит в статусе премьера, а Натан Фернандес как солист. Об этом сообщили в театре. «С февраля в статусе премьера начнет сотрудничество с театром бразилец Габриэл Лопес, в качестве солиста — его соотечественник Натан Фернандес. Приветствуем артистов и желаем творческих успехов на пермской сцене!» — говорится в telegram-канале театра. Габриэл Лопес знаком пермскому зрителю. В 2018 году бразилец стал дипломантом международного конкурса «Арабеск», после чего получил приглашение в пермский театр и служил здесь до 2020 года. Сезон 2022/23 он провел в качестве премьера Dance Alive National Ballet (США). Натан Фернандес был солистом Dance Alive National Ballet с 2021 по 2023 годы. Сам он из Бразилии, где окончил Studio Arte Dança.