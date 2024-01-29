29 января 2024

Труппу Пермского театра оперы и балета пополнили два бразильца

В балетной труппе пермского театра начинают работу бразильцы Лопес и Фернандес
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция бенефиса балерины Елены Кабаевой. Екатеринбург, балет
В труппе пермского пополнение (архивное фото) Фото:

В балетной труппе Пермского театра оперы и балета с февраля начнут работу два бразильца. Габриэл Лопес выступит в статусе премьера, а Натан Фернандес как солист. Об этом сообщили в театре.

«С февраля в статусе премьера начнет сотрудничество с театром бразилец Габриэл Лопес, в качестве солиста — его соотечественник Натан Фернандес. Приветствуем артистов и желаем творческих успехов на пермской сцене!» — говорится в telegram-канале театра.

Габриэл Лопес знаком пермскому зрителю. В 2018 году бразилец стал дипломантом международного конкурса «Арабеск», после чего получил приглашение в пермский театр и служил здесь до 2020 года. Сезон 2022/23 он провел в качестве премьера Dance Alive National Ballet (США). Натан Фернандес был солистом Dance Alive National Ballet с 2021 по 2023 годы. Сам он из Бразилии, где окончил Studio Arte Dança.

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В балетной труппе Пермского театра оперы и балета с февраля начнут работу два бразильца. Габриэл Лопес выступит в статусе премьера, а Натан Фернандес как солист. Об этом сообщили в театре. «С февраля в статусе премьера начнет сотрудничество с театром бразилец Габриэл Лопес, в качестве солиста — его соотечественник Натан Фернандес. Приветствуем артистов и желаем творческих успехов на пермской сцене!» — говорится в telegram-канале театра. Габриэл Лопес знаком пермскому зрителю. В 2018 году бразилец стал дипломантом международного конкурса «Арабеск», после чего получил приглашение в пермский театр и служил здесь до 2020 года. Сезон 2022/23 он провел в качестве премьера Dance Alive National Ballet (США). Натан Фернандес был солистом Dance Alive National Ballet с 2021 по 2023 годы. Сам он из Бразилии, где окончил Studio Arte Dança.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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