Путин подписал закон, упрощающий регистрацию препаратов от редких болезней

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о лекарствах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет процедуру регистрации препаратов для лечения редких болезней.
Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными соглашениями, которые регулируют данный вопрос в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ размещен на портале правовых актов. Документ уточняет процедуру регистрации препаратов, в частности орфанных — предназначенных для лечения редких болезней.
Ввозить орфанные препараты в РФ с 1 сентября разрешается в течение 12 месяцев с момента регистрации. Без регистрации можно будет производить индивидуальные генетические препараты для конкретного пациента.
В декабре 2023 года кабмин расширил список лечебных продуктов для детей с тяжелыми болезнями. В перечень продуктов попадают специальные сухие и жидкие смеси.
Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о лекарствах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет процедуру регистрации препаратов для лечения редких болезней. Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными соглашениями, которые регулируют данный вопрос в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ размещен на портале правовых актов. Документ уточняет процедуру регистрации препаратов, в частности орфанных — предназначенных для лечения редких болезней. Ввозить орфанные препараты в РФ с 1 сентября разрешается в течение 12 месяцев с момента регистрации. Без регистрации можно будет производить индивидуальные генетические препараты для конкретного пациента. В декабре 2023 года кабмин расширил список лечебных продуктов для детей с тяжелыми болезнями. В перечень продуктов попадают специальные сухие и жидкие смеси.