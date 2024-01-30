30 января 2024

Путин подписал закон, упрощающий регистрацию препаратов от редких болезней

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Совместное заявление президентов России и Киргизстана по итогам переговоров в Бишкеке. Бишкек, Киргизская республика, путин владимир
Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о лекарствах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет процедуру регистрации препаратов для лечения редких болезней.

Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными соглашениями, которые регулируют данный вопрос в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ размещен на портале правовых актов. Документ уточняет процедуру регистрации препаратов, в частности орфанных — предназначенных для лечения редких болезней.

Ввозить орфанные препараты в РФ с 1 сентября разрешается в течение 12 месяцев с момента регистрации. Без регистрации можно будет производить индивидуальные генетические препараты для конкретного пациента.

В декабре 2023 года кабмин расширил список лечебных продуктов для детей с тяжелыми болезнями. В перечень продуктов попадают специальные сухие и жидкие смеси.

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Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о лекарствах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет процедуру регистрации препаратов для лечения редких болезней. Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными соглашениями, которые регулируют данный вопрос в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ размещен на портале правовых актов. Документ уточняет процедуру регистрации препаратов, в частности орфанных — предназначенных для лечения редких болезней. Ввозить орфанные препараты в РФ с 1 сентября разрешается в течение 12 месяцев с момента регистрации. Без регистрации можно будет производить индивидуальные генетические препараты для конкретного пациента. В декабре 2023 года кабмин расширил список лечебных продуктов для детей с тяжелыми болезнями. В перечень продуктов попадают специальные сухие и жидкие смеси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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