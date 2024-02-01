Лимаренко рассказал Путину о стратегии развития кампуса на Сахалине

01 февраля 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Лимаренко пообещал построить кампус мирового уровня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину о стратегии развития университета на базе кампуса мирового уровня в регионе. По словам Лимаренко, строители приступили к заливке фундамента для будущего кампуса. Об этом губернатор заявил на совещании главы государства о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. «Мы сейчас разрабатываем стратегию развития университета вместе со Сбером, которую защитим в июле 2024 года. Сейчас строители приступили к заливке фундамента сахалинского кампуса», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Сахалинской области. Лимаренко отметил, что в 2025 году планируется построить студенческие общежития. А в 2026 году завершить строительство научно-образовательных корпусов. Стратегия развития кампуса предусматривает создание в регионе передовой инженерной школы. Губернатор также добавил, что регион, совместно с партнерами — МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, в текущем году откроет небольшой завод-полигон для производства водорода. Президент России Владимир Путин принял сегодня участие в открытии нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана. Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы и заявил, что работа по созданию кампусов в России будет продолжена, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину о стратегии развития университета на базе кампуса мирового уровня в регионе. По словам Лимаренко, строители приступили к заливке фундамента для будущего кампуса. Об этом губернатор заявил на совещании главы государства о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. «Мы сейчас разрабатываем стратегию развития университета вместе со Сбером, которую защитим в июле 2024 года. Сейчас строители приступили к заливке фундамента сахалинского кампуса», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Сахалинской области. Лимаренко отметил, что в 2025 году планируется построить студенческие общежития. А в 2026 году завершить строительство научно-образовательных корпусов. Стратегия развития кампуса предусматривает создание в регионе передовой инженерной школы. Губернатор также добавил, что регион, совместно с партнерами — МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, в текущем году откроет небольшой завод-полигон для производства водорода. Президент России Владимир Путин принял сегодня участие в открытии нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана. Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы и заявил, что работа по созданию кампусов в России будет продолжена, пишет RT.