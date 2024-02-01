01 февраля 2024

Лимаренко рассказал Путину о стратегии развития кампуса на Сахалине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия ЭИСИ 2019. Москва, лимаренко валерий
Лимаренко пообещал построить кампус мирового уровня Фото:

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину о стратегии развития университета на базе кампуса мирового уровня в регионе. По словам Лимаренко, строители приступили к заливке фундамента для будущего кампуса. Об этом губернатор заявил на совещании главы государства о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов.

«Мы сейчас разрабатываем стратегию развития университета вместе со Сбером, которую защитим в июле 2024 года. Сейчас строители приступили к заливке фундамента сахалинского кампуса», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Сахалинской области.

Лимаренко отметил, что в 2025 году планируется построить студенческие общежития. А в 2026 году завершить строительство научно-образовательных корпусов. Стратегия развития кампуса предусматривает создание в регионе передовой инженерной школы. Губернатор также добавил, что регион, совместно с партнерами — МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, в текущем году откроет небольшой завод-полигон для производства водорода.

Президент России Владимир Путин принял сегодня участие в открытии нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана. Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы и заявил, что работа по созданию кампусов в России будет продолжена, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил президенту РФ Владимиру Путину о стратегии развития университета на базе кампуса мирового уровня в регионе. По словам Лимаренко, строители приступили к заливке фундамента для будущего кампуса. Об этом губернатор заявил на совещании главы государства о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. «Мы сейчас разрабатываем стратегию развития университета вместе со Сбером, которую защитим в июле 2024 года. Сейчас строители приступили к заливке фундамента сахалинского кампуса», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Сахалинской области. Лимаренко отметил, что в 2025 году планируется построить студенческие общежития. А в 2026 году завершить строительство научно-образовательных корпусов. Стратегия развития кампуса предусматривает создание в регионе передовой инженерной школы. Губернатор также добавил, что регион, совместно с партнерами — МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, в текущем году откроет небольшой завод-полигон для производства водорода. Президент России Владимир Путин принял сегодня участие в открытии нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана. Путин поздравил руководство регионов, в которых были открыты университетские кампусы и заявил, что работа по созданию кампусов в России будет продолжена, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...