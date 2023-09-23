В Перми крупный пожар охватил церковь

Площадь пожара составила 135 квадратных метров
В Перми загорелся Храм Воздвижения Креста Господня на улице Красноуральская, 3А. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В 21 час две минуты поступило сообщение о пожаре в Храме. Происходило горение здания Храма Воздвижения Креста Господня. Предварительная площадь пожара 135 квадратных метров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пожар удалось потушить через 23 минуты, на месте происшествия работали 22 спасателя и шесть пожарных машин. Пострадавший в результате возгорания нет, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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