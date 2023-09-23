23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Перми крупный пожар охватил церковь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Площадь пожара составила 135 квадратных метров Фото:

В Перми загорелся Храм Воздвижения Креста Господня на улице Красноуральская, 3А. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В 21 час две минуты поступило сообщение о пожаре в Храме. Происходило горение здания Храма Воздвижения Креста Господня. Предварительная площадь пожара 135 квадратных метров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар удалось потушить через 23 минуты, на месте происшествия работали 22 спасателя и шесть пожарных машин. Пострадавший в результате возгорания нет, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми загорелся Храм Воздвижения Креста Господня на улице Красноуральская, 3А. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В 21 час две минуты поступило сообщение о пожаре в Храме. Происходило горение здания Храма Воздвижения Креста Господня. Предварительная площадь пожара 135 квадратных метров», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Пожар удалось потушить через 23 минуты, на месте происшествия работали 22 спасателя и шесть пожарных машин. Пострадавший в результате возгорания нет, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...