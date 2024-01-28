Власти передали РПЦ два земельных участка в Соликамске

29 января 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Земли переданы приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Соликамске Пермского края два земельных участка переданы в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В теруправлении Росимущества пояснили, что речь идет о землях храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. «ТУ Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Cоликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка. Общая площадь 3215 квадратных метров», — сообщается на сайте ведомства. Церковь, о которой идет речь, является памятником истории и архитектуры федерального значения. Она была построена в 1689—1691 годах на средства прихожан на месте сгоревшего в пожаре 1672 года деревянного храма.

В Соликамске Пермского края два земельных участка переданы в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В теруправлении Росимущества пояснили, что речь идет о землях храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. «ТУ Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Cоликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка. Общая площадь 3215 квадратных метров», — сообщается на сайте ведомства. Церковь, о которой идет речь, является памятником истории и архитектуры федерального значения. Она была построена в 1689—1691 годах на средства прихожан на месте сгоревшего в пожаре 1672 года деревянного храма.