28 января 2024
27 января 2024
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Власти передали РПЦ два земельных участка в Соликамске

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие часовни, ПГУ, крест, купол
Земли переданы приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (архивное фото) Фото:

В Соликамске Пермского края два земельных участка переданы в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В теруправлении Росимущества пояснили, что речь идет о землях храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

«ТУ Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Cоликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка. Общая площадь 3215 квадратных метров», — сообщается на сайте ведомства.

Церковь, о которой идет речь, является памятником истории и архитектуры федерального значения. Она была построена в 1689—1691 годах на средства прихожан на месте сгоревшего в пожаре 1672 года деревянного храма.

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В Соликамске Пермского края два земельных участка переданы в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В теруправлении Росимущества пояснили, что речь идет о землях храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. «ТУ Росимущества в Пермском крае передало в безвозмездное пользование приходу храма в честь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Соликамска Пермского края Cоликамской епархии Русской православной церкви два земельных участка. Общая площадь 3215 квадратных метров», — сообщается на сайте ведомства. Церковь, о которой идет речь, является памятником истории и архитектуры федерального значения. Она была построена в 1689—1691 годах на средства прихожан на месте сгоревшего в пожаре 1672 года деревянного храма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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