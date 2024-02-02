Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков фронта из-за БПЛА: главное к 2 февраля

Путин заявил о сложной ситуации на участке СВО после сообщения Генштаба

02 февраля 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин после разговора с Генштабом сообщил о сложной ситуации на одном из участков зоны СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ за январь. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 2 февраля. Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле сообщил о сложном участке фронта в зоне СВО из-за беспилотников. Об этом ему заявили в Генштабе РФ. Украинская армия в январе 2024 года лишилась более 23 тысяч военных. Также, по его словам, Киев бросает последние резервы в бои с Россией. Об этом глава оборонного ведомства рассказал на селекторном совещании. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что время в конфликте на Украине работает в пользу РФ. Он подчеркнул, что Киеву нужно прекращать боевые действия как можно скорее. Украинский офицер Юрий Касьянов потребовал у киевских властей озвучить реальные потери ВСУ в конфликте с Россией. По его словам, истинные потери побудят украинцев активнее помогать фронту. Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ на донецком направлении. Также в результате боев Киев потерял около 290 военных и три боевые машины, передает данные Минобороны Пятый канал. Словакия выступила против передачи активов россиян Евросоюзу для помощи Украине. По словам словацкого премьер-министра Роберта Фицо, Киев потратит эти средства на вооружение. Танкисты ВСУ пожаловались, что британские танки Challenger 2 не годятся для боев в зоне российской спецоперации. По их словам, на технике трудно передвигаться по пересеченной местности. Кроме того, танки слишком тяжелые и не годятся для быстрых атак, сказали бойцы в интервью Forbes. Международный суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против РФ из-за СВО. Также суд отклонил шесть возражений по иску со стороны Москвы.