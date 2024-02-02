02 февраля 2024

Запертые собутыльником в квартире екатеринбуржцы сломали ноги, пытаясь выбраться. Фото

В Екатеринбурге двое мужчин сломали ноги, спускаясь по простыне со второго этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Куса. Челябинская область, гаи, зима, куса, дпс
Проезжающие мимо сотрудники ДПС остановились, чтобы помочь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 2 февраля на улице Билимбаевская мужчина закрыл своих собутыльников в квартире. Те, чтобы выбраться, решили спуститься вниз со второго этажа по простыням, однако соскользнули и сломали стопы.

«Собутыльничали вчера на Билимбаевской… Третий друг закрыл их в квартире снаружи, дяденьки обсудили план побега: навязать простыни и спуститься по балкону, прямиком на свободу. Увы, соскользнули и рухнули — так неудачно, что оба сломали стопы», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Пострадавшим помогли проезжающие мимо сотрудники ДПС, а прохожие вызвали скорую. Отмечается, что сейчас мужчины находятся в больнице.

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В Екатеринбурге вечером 2 февраля на улице Билимбаевская мужчина закрыл своих собутыльников в квартире. Те, чтобы выбраться, решили спуститься вниз со второго этажа по простыням, однако соскользнули и сломали стопы. «Собутыльничали вчера на Билимбаевской… Третий друг закрыл их в квартире снаружи, дяденьки обсудили план побега: навязать простыни и спуститься по балкону, прямиком на свободу. Увы, соскользнули и рухнули — так неудачно, что оба сломали стопы», — пишет telegram-канал Ural Mash. Пострадавшим помогли проезжающие мимо сотрудники ДПС, а прохожие вызвали скорую. Отмечается, что сейчас мужчины находятся в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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