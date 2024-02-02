Запертые собутыльником в квартире екатеринбуржцы сломали ноги, пытаясь выбраться. Фото

В Екатеринбурге двое мужчин сломали ноги, спускаясь по простыне со второго этажа

03 февраля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Проезжающие мимо сотрудники ДПС остановились, чтобы помочь (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 2 февраля на улице Билимбаевская мужчина закрыл своих собутыльников в квартире. Те, чтобы выбраться, решили спуститься вниз со второго этажа по простыням, однако соскользнули и сломали стопы. «Собутыльничали вчера на Билимбаевской… Третий друг закрыл их в квартире снаружи, дяденьки обсудили план побега: навязать простыни и спуститься по балкону, прямиком на свободу. Увы, соскользнули и рухнули — так неудачно, что оба сломали стопы», — пишет telegram-канал Ural Mash. Пострадавшим помогли проезжающие мимо сотрудники ДПС, а прохожие вызвали скорую. Отмечается, что сейчас мужчины находятся в больнице. Фото: telegram-канал Ural Mash, https://t.me/url_mash/6632 Фото: telegram-канал Ural Mash, https://t.me/url_mash/6632

В Екатеринбурге вечером 2 февраля на улице Билимбаевская мужчина закрыл своих собутыльников в квартире. Те, чтобы выбраться, решили спуститься вниз со второго этажа по простыням, однако соскользнули и сломали стопы. «Собутыльничали вчера на Билимбаевской… Третий друг закрыл их в квартире снаружи, дяденьки обсудили план побега: навязать простыни и спуститься по балкону, прямиком на свободу. Увы, соскользнули и рухнули — так неудачно, что оба сломали стопы», — пишет telegram-канал Ural Mash. Пострадавшим помогли проезжающие мимо сотрудники ДПС, а прохожие вызвали скорую. Отмечается, что сейчас мужчины находятся в больнице.