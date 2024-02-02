В Екатеринбурге вечером 2 февраля на улице Билимбаевская мужчина закрыл своих собутыльников в квартире. Те, чтобы выбраться, решили спуститься вниз со второго этажа по простыням, однако соскользнули и сломали стопы.
«Собутыльничали вчера на Билимбаевской… Третий друг закрыл их в квартире снаружи, дяденьки обсудили план побега: навязать простыни и спуститься по балкону, прямиком на свободу. Увы, соскользнули и рухнули — так неудачно, что оба сломали стопы», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Пострадавшим помогли проезжающие мимо сотрудники ДПС, а прохожие вызвали скорую. Отмечается, что сейчас мужчины находятся в больнице.
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