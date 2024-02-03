FT: Запад выставит России условие перед конфискацией активов

Страны Запада намерены разработать долговые обязательства для России, чтобы с помощью ее активов финансировать Украину. Об этом написали в издании The Financial Times со ссылкой на информированные источники.
«Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств [для РФ], чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга», —
Уточняется, что союзники Киева хотят потребовать от РФ погасить долг. Если Москва этого не сделает, ее активы будут конфискованы.
Запад уже больше года пытается конфисковать замороженные российские активы для поддержки Украины. В Совфеде РФ заявили, что в случае конфискации средств у Москвы будут все основания изъять активы недружественных стран.
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