FT: Запад выставит России условие перед конфискацией активов

FT: Запад намерен обязать РФ выплатить долги перед конфискацией активов

03 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Украине пытаются отдать активы РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Запада намерены разработать долговые обязательства для России, чтобы с помощью ее активов финансировать Украину. Об этом написали в издании The Financial Times со ссылкой на информированные источники. «Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств [для РФ], чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга», — говорится в материале. Уточняется, что союзники Киева хотят потребовать от РФ погасить долг. Если Москва этого не сделает, ее активы будут конфискованы. Запад уже больше года пытается конфисковать замороженные российские активы для поддержки Украины. В Совфеде РФ заявили, что в случае конфискации средств у Москвы будут все основания изъять активы недружественных стран.

Страны Запада намерены разработать долговые обязательства для России, чтобы с помощью ее активов финансировать Украину. Об этом написали в издании The Financial Times со ссылкой на информированные источники. «Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств [для РФ], чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга», — говорится в материале. Уточняется, что союзники Киева хотят потребовать от РФ погасить долг. Если Москва этого не сделает, ее активы будут конфискованы. Запад уже больше года пытается конфисковать замороженные российские активы для поддержки Украины. В Совфеде РФ заявили, что в случае конфискации средств у Москвы будут все основания изъять активы недружественных стран.