FT: Запад выставит России условие перед конфискацией активов

FT: Запад намерен обязать РФ выплатить долги перед конфискацией активов
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Украине пытаются отдать активы РФ Фото:

Страны Запада намерены разработать долговые обязательства для России, чтобы с помощью ее активов финансировать Украину. Об этом написали в издании The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств [для РФ], чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга», — говорится в материале.

Уточняется, что союзники Киева хотят потребовать от РФ погасить долг. Если Москва этого не сделает, ее активы будут конфискованы.

Запад уже больше года пытается конфисковать замороженные российские активы для поддержки Украины. В Совфеде РФ заявили, что в случае конфискации средств у Москвы будут все основания изъять активы недружественных стран.

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Страны Запада намерены разработать долговые обязательства для России, чтобы с помощью ее активов финансировать Украину. Об этом написали в издании The Financial Times со ссылкой на информированные источники. «Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств [для РФ], чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга», — говорится в материале. Уточняется, что союзники Киева хотят потребовать от РФ погасить долг. Если Москва этого не сделает, ее активы будут конфискованы. Запад уже больше года пытается конфисковать замороженные российские активы для поддержки Украины. В Совфеде РФ заявили, что в случае конфискации средств у Москвы будут все основания изъять активы недружественных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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