В Перми назначен новый директор Дворца молодежи

Учреждение возглавила Анастасия Добренко
Новым директором МАУ «Дворец молодежи» стала Анастасия Добренко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«Анастасия Добренко назначена на должность директора Дворца молодежи», — рассказали в администрации Перми. Добренко является заместителем руководителя штаба НКО «Студенческие отряды Пермского края».
Предыдущим директором Дворца молодежи была Екатерина Бокова. Она покинула свою должность в конце 2023 года.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.