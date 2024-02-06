06 февраля 2024

В Перми назначен новый директор Дворца молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Учреждение возглавила Анастасия Добренко Фото:

Новым директором МАУ «Дворец молодежи» стала Анастасия Добренко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Анастасия Добренко назначена на должность директора Дворца молодежи», — рассказали в администрации Перми. Добренко является заместителем руководителя штаба НКО «Студенческие отряды Пермского края».

Предыдущим директором Дворца молодежи была Екатерина Бокова. Она покинула свою должность в конце 2023 года.

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Новым директором МАУ «Дворец молодежи» стала Анастасия Добренко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Анастасия Добренко назначена на должность директора Дворца молодежи», — рассказали в администрации Перми. Добренко является заместителем руководителя штаба НКО «Студенческие отряды Пермского края». Предыдущим директором Дворца молодежи была Екатерина Бокова. Она покинула свою должность в конце 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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