В офисе Зеленского назвали количество участвующих в боевых действия украинцев

Подоляк: в боевых действиях участвуют до 300 тысяч военных ВСУ

Михаил Подоляк заявил, что в боях принимают участие меньше трети мобилизованных украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В боевых действиях с РФ участвуют от 200 до 300 тысяч украинцев. На данный момент общая численность мобилизованных — порядка миллиона человек. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«На Украине мобилизованы практически миллион человек. По линии фронта те, кто был непосредственно на войне — это 200-300 тысяч. Остальные были очень далеко от войны», — заявил Михаил Подоляк, ссылаясь на слова Зеленского, в эфире национального телемарафона. Трансляция ведется на YouTube.

Чтобы определить, сколько еще людей нужно привлечь на службу в ВСУ, необходимо провести аудит порядка одного миллиона мобилизованных. Этим должен заняться новый главком армии Украины Александр Сырский. В последние дни потери среди украинских военнослужащих возросли. Самые большие — зафиксированы на Донецком и Краснолиманском направлениях, передает телеканал 360.