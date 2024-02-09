09 февраля 2024

В офисе Зеленского назвали количество участвующих в боевых действия украинцев

Подоляк: в боевых действиях участвуют до 300 тысяч военных ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк,  stock
Михаил Подоляк заявил, что в боях принимают участие меньше трети мобилизованных украинцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В боевых действиях с РФ участвуют от 200 до 300 тысяч украинцев. На данный момент общая численность мобилизованных — порядка миллиона человек. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«На Украине мобилизованы практически миллион человек. По линии фронта те, кто был непосредственно на войне — это 200-300 тысяч. Остальные были очень далеко от войны», — заявил Михаил Подоляк, ссылаясь на слова Зеленского, в эфире национального телемарафона. Трансляция ведется на YouTube.

Чтобы определить, сколько еще людей нужно привлечь на службу в ВСУ, необходимо провести аудит порядка одного миллиона мобилизованных. Этим должен заняться новый главком армии Украины Александр Сырский. В последние дни потери среди украинских военнослужащих возросли. Самые большие — зафиксированы на Донецком и Краснолиманском направлениях, передает телеканал 360.

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В боевых действиях с РФ участвуют от 200 до 300 тысяч украинцев. На данный момент общая численность мобилизованных — порядка миллиона человек. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «На Украине мобилизованы практически миллион человек. По линии фронта те, кто был непосредственно на войне — это 200-300 тысяч. Остальные были очень далеко от войны», — заявил Михаил Подоляк, ссылаясь на слова Зеленского, в эфире национального телемарафона. Трансляция ведется на YouTube. Чтобы определить, сколько еще людей нужно привлечь на службу в ВСУ, необходимо провести аудит порядка одного миллиона мобилизованных. Этим должен заняться новый главком армии Украины Александр Сырский. В последние дни потери среди украинских военнослужащих возросли. Самые большие — зафиксированы на Донецком и Краснолиманском направлениях, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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