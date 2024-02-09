Подоляк: от Сырского ждут аудита 1 млн мобилизованных

10 февраля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Подоляк назвал причиной увольнения Залужного то, что он не отвечал за мобилизационные процессы Фото: Официальный сайт президента Украины Чтобы определить, сколько еще людей нужно привлечь на службу в Вооруженные силы Украины, необходимо провести аудит около одного миллиона мобилизованных. Этим и предлагают заняться новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «У нас практически миллион сегодня мобилизованных. … Поэтому мне кажется, что одна из ключевых задач Сырского — как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество [нужно]», — сказал Подоляк телеканалу «Рада». Мобилизация, по мнению советника, на Украине должна стать постоянной. Для реализации этого Сырский должен знать, где и какой человек уже был мобилизован или задействован. Такая задача возложена на Главкома ВСУ, потому что за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство. По словам Подоляка, предшественник Сырского был уволен именно из-за того, что не делал этого. Бывший главнокомандующий Валерий Залужный впервые публично высказался после отставки. Он назвал большой честью присвоение ему звания Героя Украины, несмотря на то, что более не занимает никакой должности, передает телеканал 360.

Чтобы определить, сколько еще людей нужно привлечь на службу в Вооруженные силы Украины, необходимо провести аудит около одного миллиона мобилизованных. Этим и предлагают заняться новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «У нас практически миллион сегодня мобилизованных. … Поэтому мне кажется, что одна из ключевых задач Сырского — как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество [нужно]», — сказал Подоляк телеканалу «Рада». Мобилизация, по мнению советника, на Украине должна стать постоянной. Для реализации этого Сырский должен знать, где и какой человек уже был мобилизован или задействован. Такая задача возложена на Главкома ВСУ, потому что за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство. По словам Подоляка, предшественник Сырского был уволен именно из-за того, что не делал этого. Бывший главнокомандующий Валерий Залужный впервые публично высказался после отставки. Он назвал большой честью присвоение ему звания Героя Украины, несмотря на то, что более не занимает никакой должности, передает телеканал 360.