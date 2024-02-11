11 февраля 2024

В Миассе изменили маршрут единственного автобуса до поселков

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, автобус, климат, мороз, снегопад, погода, холод
Маршрут сократили, чтобы автобус ходил чаще Фото:

В Миассе Челябинской области изменили маршрут единственного автобуса, соединяющего северные поселки с центром города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Транспортное обслуживание осуществляется автобусами в рамках регулируемых тарифов по маршрутам №389 „Вокзал — Тыелга“ и №389н „Вокзал — Тыелга“ через Новотагилку. В целях обеспечения бесперебойного транспортного сообщения принято решение об увеличении количества рейсов муниципального автобуса с 1 февраля посредством сокращения маршрута № 3В9/ЗВ9н до остановочного пункта „Уральских Добровольцев“. Автобусы ходят восемь раз в день в будни и три раза в день в выходные», — уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

Работа этих маршрутов обеспечена МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» в рамках выделяемого объема бюджетных средств, расписание размещено на сайте мэрии. Также в пресс-службе мэрии Миасса добавили, что в северные поселки ходят маршрутки по нерегулируемым тарифам: №297 от вокзала до Новотагилки (две единицы) и №289 «Уральских Добровольцев — Тыелга» (одна единица). Последний 28 декабря попал в аварию, перевозчик заменял автобус, снимая транспорт с других маршрутов, однако с 16 января рейсы приостановили из-за отсутствия водителя.

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В Миассе Челябинской области изменили маршрут единственного автобуса, соединяющего северные поселки с центром города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Транспортное обслуживание осуществляется автобусами в рамках регулируемых тарифов по маршрутам №389 „Вокзал — Тыелга“ и №389н „Вокзал — Тыелга“ через Новотагилку. В целях обеспечения бесперебойного транспортного сообщения принято решение об увеличении количества рейсов муниципального автобуса с 1 февраля посредством сокращения маршрута № 3В9/ЗВ9н до остановочного пункта „Уральских Добровольцев“. Автобусы ходят восемь раз в день в будни и три раза в день в выходные», — уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. Работа этих маршрутов обеспечена МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» в рамках выделяемого объема бюджетных средств, расписание размещено на сайте мэрии. Также в пресс-службе мэрии Миасса добавили, что в северные поселки ходят маршрутки по нерегулируемым тарифам: №297 от вокзала до Новотагилки (две единицы) и №289 «Уральских Добровольцев — Тыелга» (одна единица). Последний 28 декабря попал в аварию, перевозчик заменял автобус, снимая транспорт с других маршрутов, однако с 16 января рейсы приостановили из-за отсутствия водителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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