В Миассе изменили маршрут единственного автобуса до поселков

12 февраля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Маршрут сократили, чтобы автобус ходил чаще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области изменили маршрут единственного автобуса, соединяющего северные поселки с центром города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Транспортное обслуживание осуществляется автобусами в рамках регулируемых тарифов по маршрутам №389 „Вокзал — Тыелга“ и №389н „Вокзал — Тыелга“ через Новотагилку. В целях обеспечения бесперебойного транспортного сообщения принято решение об увеличении количества рейсов муниципального автобуса с 1 февраля посредством сокращения маршрута № 3В9/ЗВ9н до остановочного пункта „Уральских Добровольцев“. Автобусы ходят восемь раз в день в будни и три раза в день в выходные», — уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. Работа этих маршрутов обеспечена МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» в рамках выделяемого объема бюджетных средств, расписание размещено на сайте мэрии. Также в пресс-службе мэрии Миасса добавили, что в северные поселки ходят маршрутки по нерегулируемым тарифам: №297 от вокзала до Новотагилки (две единицы) и №289 «Уральских Добровольцев — Тыелга» (одна единица). Последний 28 декабря попал в аварию, перевозчик заменял автобус, снимая транспорт с других маршрутов, однако с 16 января рейсы приостановили из-за отсутствия водителя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе Челябинской области изменили маршрут единственного автобуса, соединяющего северные поселки с центром города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Транспортное обслуживание осуществляется автобусами в рамках регулируемых тарифов по маршрутам №389 „Вокзал — Тыелга“ и №389н „Вокзал — Тыелга“ через Новотагилку. В целях обеспечения бесперебойного транспортного сообщения принято решение об увеличении количества рейсов муниципального автобуса с 1 февраля посредством сокращения маршрута № 3В9/ЗВ9н до остановочного пункта „Уральских Добровольцев“. Автобусы ходят восемь раз в день в будни и три раза в день в выходные», — уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. Работа этих маршрутов обеспечена МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» в рамках выделяемого объема бюджетных средств, расписание размещено на сайте мэрии. Также в пресс-службе мэрии Миасса добавили, что в северные поселки ходят маршрутки по нерегулируемым тарифам: №297 от вокзала до Новотагилки (две единицы) и №289 «Уральских Добровольцев — Тыелга» (одна единица). Последний 28 декабря попал в аварию, перевозчик заменял автобус, снимая транспорт с других маршрутов, однако с 16 января рейсы приостановили из-за отсутствия водителя.