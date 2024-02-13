Песков подтвердил, что Путин готовит послание Федеральному Собранию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин занят подготовкой послания Федеральному Собранию, сказал Песков Фото:

Президент России Владимир Путин действительно готовит послание Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Действительно ведется подготовка к посланию. Сроки сообщим своевременно и откроем аккредитацию для СМИ», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин действительно готовит послание Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Действительно ведется подготовка к посланию. Сроки сообщим своевременно и откроем аккредитацию для СМИ», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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