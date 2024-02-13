Песков подтвердил, что Путин готовит послание Федеральному Собранию

Путин занят подготовкой послания Федеральному Собранию, сказал Песков
Президент России Владимир Путин действительно готовит послание Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Действительно ведется подготовка к посланию. Сроки сообщим своевременно и откроем аккредитацию для СМИ», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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