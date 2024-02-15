В Челябинске горит автосервис. Фото

15 февраля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Челябинске загорелся автосервис на улице Валдайской Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Челябинске загорелся 15 февраля автосервис по улице Валдайской. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. «Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в автосервисе по улице Валдайской. Сотрудники МЧС эвакуировали два автомобиля и три газовых баллона. Было сформировано три звена газодымозащитной службы». — сообщили в пресс-службе главка. Пострадавших при пожаре нет. Один работник самостоятельно покинул здание до прибытия первого расчета. Пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Огонь локализован на площади 150 квадратных метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Было сформировано три звена газодымозащитной службы Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске загорелся 15 февраля автосервис по улице Валдайской. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. «Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в автосервисе по улице Валдайской. Сотрудники МЧС эвакуировали два автомобиля и три газовых баллона. Было сформировано три звена газодымозащитной службы». — сообщили в пресс-службе главка. Пострадавших при пожаре нет. Один работник самостоятельно покинул здание до прибытия первого расчета. Пожар локализован на площади 150 квадратных метров.