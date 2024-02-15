В Челябинске загорелся автосервис на улице Валдайской
В Челябинске загорелся 15 февраля автосервис по улице Валдайской. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в автосервисе по улице Валдайской. Сотрудники МЧС эвакуировали два автомобиля и три газовых баллона. Было сформировано три звена газодымозащитной службы». — сообщили в пресс-службе главка.
Пострадавших при пожаре нет. Один работник самостоятельно покинул здание до прибытия первого расчета. Пожар локализован на площади 150 квадратных метров.
Огонь локализован на площади 150 квадратных метров
Было сформировано три звена газодымозащитной службы
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