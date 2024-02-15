В Челябинске горит автосервис. Фото

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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
В Челябинске загорелся автосервис на улице Валдайской Фото:

В Челябинске загорелся 15 февраля автосервис по улице Валдайской. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в автосервисе по улице Валдайской. Сотрудники МЧС эвакуировали два автомобиля и три газовых баллона. Было сформировано три звена газодымозащитной службы». — сообщили в пресс-службе главка.

Пострадавших при пожаре нет. Один работник самостоятельно покинул здание до прибытия первого расчета. Пожар локализован на площади 150 квадратных метров.

Огонь локализован на площади 150 квадратных метров
Огонь локализован на площади 150 квадратных метров
Фото:
Было сформировано три звена газодымозащитной службы
Было сформировано три звена газодымозащитной службы
Фото:

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В Челябинске загорелся 15 февраля автосервис по улице Валдайской. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. «Огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар в автосервисе по улице Валдайской. Сотрудники МЧС эвакуировали два автомобиля и три газовых баллона. Было сформировано три звена газодымозащитной службы». — сообщили в пресс-службе главка. Пострадавших при пожаре нет. Один работник самостоятельно покинул здание до прибытия первого расчета. Пожар локализован на площади 150 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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