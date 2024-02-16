В Челябинске возбудили дело против жителя, оформившего кредиты на экс-супругу

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Уголовное дело расследуют по статье о мошенничестве Фото:

В Челябинске возбудили уголовное дело против жителя, оформившего кредиты на экс-супругу. Как 16 февраля рассказала омбудсмен Юлия Сударенко, силовики подозревают мужчину в мошенничестве.

«Прокуратура Калининского района Челябинска настояла, и уголовное дело по статье „Мошенничество“ наконец-то возбуждено. Также по нашей просьбе Челябинское отделение Банка России оказало женщине помощь в составлении заявлений о расторжении кредитных договоров, чтобы банки прекратили начислять проценты», — рассказала Сударенко в telegram-канале.

Бывший супруг женщины оформил на нее несколько виртуальных кредитных карт. Для этого он воспользовался SIM-картой, которую во время брака покупали на имя пострадавшей. О проблеме челябинка узнала, начав получать уведомления банка о наличии задолженности. Женщина сразу обратилась в органы внутренних дел. После нескольких отказов в возбуждении уголовного дела постановления об этом отменены. Сударенко поблагодарила органы прокуратуры за совместную работу.

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В Челябинске возбудили уголовное дело против жителя, оформившего кредиты на экс-супругу. Как 16 февраля рассказала омбудсмен Юлия Сударенко, силовики подозревают мужчину в мошенничестве. «Прокуратура Калининского района Челябинска настояла, и уголовное дело по статье „Мошенничество“ наконец-то возбуждено. Также по нашей просьбе Челябинское отделение Банка России оказало женщине помощь в составлении заявлений о расторжении кредитных договоров, чтобы банки прекратили начислять проценты», — рассказала Сударенко в telegram-канале. Бывший супруг женщины оформил на нее несколько виртуальных кредитных карт. Для этого он воспользовался SIM-картой, которую во время брака покупали на имя пострадавшей. О проблеме челябинка узнала, начав получать уведомления банка о наличии задолженности. Женщина сразу обратилась в органы внутренних дел. После нескольких отказов в возбуждении уголовного дела постановления об этом отменены. Сударенко поблагодарила органы прокуратуры за совместную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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