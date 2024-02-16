В Челябинске возбудили дело против жителя, оформившего кредиты на экс-супругу

16 февраля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Уголовное дело расследуют по статье о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске возбудили уголовное дело против жителя, оформившего кредиты на экс-супругу. Как 16 февраля рассказала омбудсмен Юлия Сударенко, силовики подозревают мужчину в мошенничестве. «Прокуратура Калининского района Челябинска настояла, и уголовное дело по статье „Мошенничество“ наконец-то возбуждено. Также по нашей просьбе Челябинское отделение Банка России оказало женщине помощь в составлении заявлений о расторжении кредитных договоров, чтобы банки прекратили начислять проценты», — рассказала Сударенко в telegram-канале. Бывший супруг женщины оформил на нее несколько виртуальных кредитных карт. Для этого он воспользовался SIM-картой, которую во время брака покупали на имя пострадавшей. О проблеме челябинка узнала, начав получать уведомления банка о наличии задолженности. Женщина сразу обратилась в органы внутренних дел. После нескольких отказов в возбуждении уголовного дела постановления об этом отменены. Сударенко поблагодарила органы прокуратуры за совместную работу.

В Челябинске возбудили уголовное дело против жителя, оформившего кредиты на экс-супругу. Как 16 февраля рассказала омбудсмен Юлия Сударенко, силовики подозревают мужчину в мошенничестве. «Прокуратура Калининского района Челябинска настояла, и уголовное дело по статье „Мошенничество“ наконец-то возбуждено. Также по нашей просьбе Челябинское отделение Банка России оказало женщине помощь в составлении заявлений о расторжении кредитных договоров, чтобы банки прекратили начислять проценты», — рассказала Сударенко в telegram-канале. Бывший супруг женщины оформил на нее несколько виртуальных кредитных карт. Для этого он воспользовался SIM-картой, которую во время брака покупали на имя пострадавшей. О проблеме челябинка узнала, начав получать уведомления банка о наличии задолженности. Женщина сразу обратилась в органы внутренних дел. После нескольких отказов в возбуждении уголовного дела постановления об этом отменены. Сударенко поблагодарила органы прокуратуры за совместную работу.