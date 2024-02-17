17 февраля 2024
16 февраля 2024

Челябинские дроны уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, поражение, взрыв,  stock
Дроны показали свою эффективность в бою Фото:
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Дроны-камикадзе «Антонов» уничтожили крупный вражеский опорный пункт в зоне СВО. Эти беспилотники начали массово производить в Челябинске.

«Дроны способны подниматься на высоту 10 километров и развивать скорость до 140 км/ч. Они могут нести боевой заряд до трех килограмм. Во время тестов „Антоновы“ показали свою эффективность», — рассказали telegram-каналу SHOT инженеры компании «Технопорт».

Беспилотники были названы в честь героя России Александра Антонова, отмечают производители. Дроны устойчивы к ветру, что помогает им не терять курс в сложных погодных условиях. В планах челябинцев — выпускать до пяти сотен БПЛА в месяц для отправки на СВО.

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Дроны-камикадзе «Антонов» уничтожили крупный вражеский опорный пункт в зоне СВО. Эти беспилотники начали массово производить в Челябинске. «Дроны способны подниматься на высоту 10 километров и развивать скорость до 140 км/ч. Они могут нести боевой заряд до трех килограмм. Во время тестов „Антоновы“ показали свою эффективность», — рассказали telegram-каналу SHOT инженеры компании «Технопорт». Беспилотники были названы в честь героя России Александра Антонова, отмечают производители. Дроны устойчивы к ветру, что помогает им не терять курс в сложных погодных условиях. В планах челябинцев — выпускать до пяти сотен БПЛА в месяц для отправки на СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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