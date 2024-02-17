Челябинские дроны уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

Дроны-камикадзе «Антонов» уничтожили крупный вражеский опорный пункт в зоне СВО. Эти беспилотники начали массово производить в Челябинске.
«Дроны способны подниматься на высоту 10 километров и развивать скорость до 140 км/ч. Они могут нести боевой заряд до трех килограмм. Во время тестов „Антоновы“ показали свою эффективность», — рассказали telegram-каналу SHOT инженеры компании «Технопорт».
Беспилотники были названы в честь героя России Александра Антонова, отмечают производители. Дроны устойчивы к ветру, что помогает им не терять курс в сложных погодных условиях. В планах челябинцев — выпускать до пяти сотен БПЛА в месяц для отправки на СВО.
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