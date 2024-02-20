Челябинский депутат Госдумы предложил внести кулачный бой в список испытаний ГТО. Фото

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова предложила провести фестиваль традиционных видов спорта Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой стенка на стенку в перечень испытаний ГТО. Скан данного обращения Лантратова опубликовала в социальных сетях.

«Предложила включить кулачный бой стенка на стенку, историческое фехтование, борьбу за-вороток во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО. Разработка и реализация федеральной программы по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитания молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», — написала Лантратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее мнению, также необходимо провести фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр. А для тех, кто имеют какие-либо достижения в данных видах спорта, необходимо продумать меры поддержки. Например, такими мерами могут стать дополнительные баллы при поступлении в вуз или право на повышенную стипендию.

Яна Лантратова обратилась к министру спорта РФ Олегу Матыцину
Яна Лантратова обратилась к министру спорта РФ Олегу Матыцину
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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой стенка на стенку в перечень испытаний ГТО. Скан данного обращения Лантратова опубликовала в социальных сетях. «Предложила включить кулачный бой стенка на стенку, историческое фехтование, борьбу за-вороток во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО. Разработка и реализация федеральной программы по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитания молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», — написала Лантратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее мнению, также необходимо провести фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр. А для тех, кто имеют какие-либо достижения в данных видах спорта, необходимо продумать меры поддержки. Например, такими мерами могут стать дополнительные баллы при поступлении в вуз или право на повышенную стипендию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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