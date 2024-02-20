Яна Лантратова предложила провести фестиваль традиционных видов спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой стенка на стенку в перечень испытаний ГТО. Скан данного обращения Лантратова опубликовала в социальных сетях.

«Предложила включить кулачный бой стенка на стенку, историческое фехтование, борьбу за-вороток во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО. Разработка и реализация федеральной программы по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитания молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», — написала Лантратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее мнению, также необходимо провести фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр. А для тех, кто имеют какие-либо достижения в данных видах спорта, необходимо продумать меры поддержки. Например, такими мерами могут стать дополнительные баллы при поступлении в вуз или право на повышенную стипендию.