21 февраля 2024

Немецкий депутат предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

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Западу необходимо добиться перемирия с Россией, прекратив на 48 часов поставки оружия Украине. С таким заявлением выступил немецкий депутат от фракции «Левые» Грегор Гизи.

«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — сказал политик в ходе ток-шоу издания Spiegel. Он отметил, если РФ откажется от данного предложения, то поставки оружия Киеву следует продолжить.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Западу необходимо прекратить накачивать ВСУ оружием, чтобы сесть с Киевом за стол переговоров. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал идею российского лидера, отметив, что НАТО должна прекратить санкции против РФ.

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Западу необходимо добиться перемирия с Россией, прекратив на 48 часов поставки оружия Украине. С таким заявлением выступил немецкий депутат от фракции «Левые» Грегор Гизи. «Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — сказал политик в ходе ток-шоу издания Spiegel. Он отметил, если РФ откажется от данного предложения, то поставки оружия Киеву следует продолжить. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Западу необходимо прекратить накачивать ВСУ оружием, чтобы сесть с Киевом за стол переговоров. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал идею российского лидера, отметив, что НАТО должна прекратить санкции против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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