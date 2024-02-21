Армия и оружие Немецкий депутат предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия 22 февраля 2024 в 02:57 Размер текста - 17 + В Германии верят в мирные переговоры между Россией и Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу необходимо добиться перемирия с Россией, прекратив на 48 часов поставки оружия Украине. С таким заявлением выступил немецкий депутат от фракции «Левые» Грегор Гизи. «Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — сказал политик в ходе ток-шоу издания Spiegel. Он отметил, если РФ откажется от данного предложения, то поставки оружия Киеву следует продолжить. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Западу необходимо прекратить накачивать ВСУ оружием, чтобы сесть с Киевом за стол переговоров. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал идею российского лидера, отметив, что НАТО должна прекратить санкции против РФ. Западу необходимо добиться перемирия с Россией, прекратив на 48 часов поставки оружия Украине. С таким заявлением выступил немецкий депутат от фракции «Левые» Грегор Гизи. «Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — сказал политик в ходе ток-шоу издания Spiegel. Он отметил, если РФ откажется от данного предложения, то поставки оружия Киеву следует продолжить. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Западу необходимо прекратить накачивать ВСУ оружием, чтобы сесть с Киевом за стол переговоров. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал идею российского лидера, отметив, что НАТО должна прекратить санкции против РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям