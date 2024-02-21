В Челябинске февраль закончится нулевыми температурами

На смену морозом в регион придет потепление
После череды морозов и снегопадов конец февраля в Челябинске знаменуется приходом нулевых температур. Об этом говорится на ресурсе Гисметео.
«28 и 29 февраля в Челябинске днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -1 градусов. Ночью ожидаются морозы от -9 до -13 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков.
Аномальные холода в феврале держались в Челябинской области на протяжении длительного времени. Они вызвали целый ряд коммунальных ЧП и проблемы с транспортом, приводили к отмене школьных занятий.
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