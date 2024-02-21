21 февраля 2024

В Челябинске февраль закончится нулевыми температурами

© Служба новостей «URA.RU»
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На смену морозом в регион придет потепление Фото:

После череды морозов и снегопадов конец февраля в Челябинске знаменуется приходом нулевых температур. Об этом говорится на ресурсе Гисметео.

«28 и 29 февраля в Челябинске днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -1 градусов. Ночью ожидаются морозы от -9 до -13 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков.

Аномальные холода в феврале держались в Челябинской области на протяжении длительного времени. Они вызвали целый ряд коммунальных ЧП и проблемы с транспортом, приводили к отмене школьных занятий.

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После череды морозов и снегопадов конец февраля в Челябинске знаменуется приходом нулевых температур. Об этом говорится на ресурсе Гисметео. «28 и 29 февраля в Челябинске днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -1 градусов. Ночью ожидаются морозы от -9 до -13 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков. Аномальные холода в феврале держались в Челябинской области на протяжении длительного времени. Они вызвали целый ряд коммунальных ЧП и проблемы с транспортом, приводили к отмене школьных занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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