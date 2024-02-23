Гончаренко: ВСУ готовы воевать на стороне США против КНДР, Китая и Ирана

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ не хватает поддержки США, считает депутат Фото:

Вооруженные силы Украины готовы поддержать США и воевать на их стороне против Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином», — передает слова Алексея Гончаренко CNN. При этом депутат Рады отметил, что в данный момент Украине не хватает поддержки от США.

Гончаренко отмечал, что в 2024 году Украина перейдет на новый формат сотрудничества с США — кредитный. По его словам, помощь для ВСУ будет ограничена.

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Вооруженные силы Украины готовы поддержать США и воевать на их стороне против Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином», — передает слова Алексея Гончаренко CNN. При этом депутат Рады отметил, что в данный момент Украине не хватает поддержки от США. Гончаренко отмечал, что в 2024 году Украина перейдет на новый формат сотрудничества с США — кредитный. По его словам, помощь для ВСУ будет ограничена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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