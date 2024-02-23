Гончаренко: ВСУ готовы воевать на стороне США против КНДР, Китая и Ирана

23 февраля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

ВСУ не хватает поддержки США, считает депутат Фото: Официальный сайт президента Украины Вооруженные силы Украины готовы поддержать США и воевать на их стороне против Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином», — передает слова Алексея Гончаренко CNN . При этом депутат Рады отметил, что в данный момент Украине не хватает поддержки от США. Гончаренко отмечал, что в 2024 году Украина перейдет на новый формат сотрудничества с США — кредитный. По его словам, помощь для ВСУ будет ограничена.

Вооруженные силы Украины готовы поддержать США и воевать на их стороне против Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином», — передает слова Алексея Гончаренко CNN. При этом депутат Рады отметил, что в данный момент Украине не хватает поддержки от США. Гончаренко отмечал, что в 2024 году Украина перейдет на новый формат сотрудничества с США — кредитный. По его словам, помощь для ВСУ будет ограничена.