Гончаренко: ВСУ готовы воевать на стороне США против КНДР, Китая и Ирана

ВСУ не хватает поддержки США, считает депутат
Вооруженные силы Украины готовы поддержать США и воевать на их стороне против Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином», — передает слова Алексея Гончаренко
Гончаренко отмечал, что в 2024 году Украина перейдет на новый формат сотрудничества с США — кредитный. По его словам, помощь для ВСУ будет ограничена.
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