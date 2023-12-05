В Раде заявили, что Украине придется брать кредиты у США на военную помощь

05 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Украина в 2024 году будет получать кредиты от США, отметил Алексей Гончаренко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина в 2024 году вероятно перейдет на кредитную форму сотрудничества с США. В этом уверен депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «По деньгам. Cейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что кредит Киеву дадут точно, но безвозвратной финансовой поддержки уже не ожидается. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер оценил текущее положение Украины как тяжелое. Он уточнил, что деньги, выделенные на поддержку страны, заканчиваются очень быстро. США и другие страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Киева, но она в постепенно сокращается. Положение усугубила и война на Ближнем Востоке, в связи с чем внимание западных стран сместилось от Украины в сторону Израиля.

Украина в 2024 году вероятно перейдет на кредитную форму сотрудничества с США. В этом уверен депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «По деньгам. Cейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что кредит Киеву дадут точно, но безвозвратной финансовой поддержки уже не ожидается. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер оценил текущее положение Украины как тяжелое. Он уточнил, что деньги, выделенные на поддержку страны, заканчиваются очень быстро. США и другие страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Киева, но она в постепенно сокращается. Положение усугубила и война на Ближнем Востоке, в связи с чем внимание западных стран сместилось от Украины в сторону Израиля.