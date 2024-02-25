Пермяка будут судить за кражу бочки у соседей

26 февраля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Пермяка будут судить за кражу не в первый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Краснокамска (Пермский край) обвиняют в совершении кражи металлической бочки с дачного участка соседей. Чтобы ее увезти, мужчина вызвал спецтехнику, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Мужчина приехал в поселок на автобусе и направился на дачный участок. По дороге на интернет-сайте нашел объявление о грузоперевозках и вызвал спецтехнику. Приехавший водитель кран-борта по просьбе фигуранта погрузил бочку и отвез ее в пункт металлоприемки», — сказано в сообщении. Уточняется, что бочка весила 666 килограмм. Мужчина получил за нее 15 тысяч рублей и часть отдал водителю грузовика за доставку. Злоумышленника поймали, а бочку вернули владельцу. Дело о краже направили в суд. Ранее пермяк уже был судим.

Жителя Краснокамска (Пермский край) обвиняют в совершении кражи металлической бочки с дачного участка соседей. Чтобы ее увезти, мужчина вызвал спецтехнику, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Мужчина приехал в поселок на автобусе и направился на дачный участок. По дороге на интернет-сайте нашел объявление о грузоперевозках и вызвал спецтехнику. Приехавший водитель кран-борта по просьбе фигуранта погрузил бочку и отвез ее в пункт металлоприемки», — сказано в сообщении. Уточняется, что бочка весила 666 килограмм. Мужчина получил за нее 15 тысяч рублей и часть отдал водителю грузовика за доставку. Злоумышленника поймали, а бочку вернули владельцу. Дело о краже направили в суд. Ранее пермяк уже был судим.