25 февраля 2024

Пермяка будут судить за кражу бочки у соседей

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Пермяка будут судить за кражу не в первый раз Фото:

Жителя Краснокамска (Пермский край) обвиняют в совершении кражи металлической бочки с дачного участка соседей. Чтобы ее увезти, мужчина вызвал спецтехнику, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Мужчина приехал в поселок на автобусе и направился на дачный участок. По дороге на интернет-сайте нашел объявление о грузоперевозках и вызвал спецтехнику. Приехавший водитель кран-борта по просьбе фигуранта погрузил бочку и отвез ее в пункт металлоприемки», — сказано в сообщении.

Уточняется, что бочка весила 666 килограмм. Мужчина получил за нее 15 тысяч рублей и часть отдал водителю грузовика за доставку. Злоумышленника поймали, а бочку вернули владельцу. Дело о краже направили в суд. Ранее пермяк уже был судим.

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Жителя Краснокамска (Пермский край) обвиняют в совершении кражи металлической бочки с дачного участка соседей. Чтобы ее увезти, мужчина вызвал спецтехнику, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Мужчина приехал в поселок на автобусе и направился на дачный участок. По дороге на интернет-сайте нашел объявление о грузоперевозках и вызвал спецтехнику. Приехавший водитель кран-борта по просьбе фигуранта погрузил бочку и отвез ее в пункт металлоприемки», — сказано в сообщении. Уточняется, что бочка весила 666 килограмм. Мужчина получил за нее 15 тысяч рублей и часть отдал водителю грузовика за доставку. Злоумышленника поймали, а бочку вернули владельцу. Дело о краже направили в суд. Ранее пермяк уже был судим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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