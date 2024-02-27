В ХМАО силовики выяснили, кто из них самый меткий стрелок

В Ханты-Мансийске прошли соревнования по стрельбе из пистолета среди команд правоохранительных органов ХМАО. Самыми меткими стрелками оказались югорские полицейские, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«В рамках Спартакиады региональной организации Общества „Динамо“ прошли соревнования по стрельбе из пистолета „Макарова“ среди команд органов охраны правопорядка и обеспечения безопасности. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками в упражнении», — говорится в сообщении.
По итогам соревнований лучшими стрелками стали полицейские. Команда судебных приставов также отличилась хорошими результатами и заняла второе место. Тройку командного первенства замыкает сборная налоговой службы ХМАО.
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