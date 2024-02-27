В ХМАО силовики выяснили, кто из них самый меткий стрелок

Самыми меткими стрелками среди силовиков в ХМАО оказались полицейские
© Служба новостей «URA.RU»
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Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, тир, стрельба из пистолета
Самыми меткими стрелками среди силовиков в ХМАО оказались полицейские Фото:

В Ханты-Мансийске прошли соревнования по стрельбе из пистолета среди команд правоохранительных органов ХМАО. Самыми меткими стрелками оказались югорские полицейские, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В рамках Спартакиады региональной организации Общества „Динамо“ прошли соревнования по стрельбе из пистолета „Макарова“ среди команд органов охраны правопорядка и обеспечения безопасности. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками в упражнении», — говорится в сообщении.

По итогам соревнований лучшими стрелками стали полицейские. Команда судебных приставов также отличилась хорошими результатами и заняла второе место. Тройку командного первенства замыкает сборная налоговой службы ХМАО.

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В Ханты-Мансийске прошли соревнования по стрельбе из пистолета среди команд правоохранительных органов ХМАО. Самыми меткими стрелками оказались югорские полицейские, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В рамках Спартакиады региональной организации Общества „Динамо“ прошли соревнования по стрельбе из пистолета „Макарова“ среди команд органов охраны правопорядка и обеспечения безопасности. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками в упражнении», — говорится в сообщении. По итогам соревнований лучшими стрелками стали полицейские. Команда судебных приставов также отличилась хорошими результатами и заняла второе место. Тройку командного первенства замыкает сборная налоговой службы ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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