Педагог из Пермского края погиб в зоне проведения спецоперации

29 февраля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Педагоги и воспитанники с теплотой вспоминают Дениса Выломова, погибшего в ходе СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Горнозаводска (Пермский край) Денис Выломов погиб в ходе проведения специальной военной спецоперации. Информация размещена в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», где педагог проработал восемь лет. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб Денис Выломов, воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Денис Викторович посвятил свою жизнь педагогической и военно-патриотической работе с детьми. В Центре помощи детям он проработал восемь лет», — сообщили сотрудники учреждения. В министерстве труда и соцразвития Прикамья подтвердили указанную информацию. По словам коллег и воспитанников горнозаводского Центра помощи детям, Денис был очень добрым, коммуникабельным и отзывчивым человеком. «Мы буквально тянулись к нему. Он обладал очень редким качеством — умел общаться на равных и в то же время, имел уважение и авторитет», — приводит учреждение слова одного из воспитанников Центра, 14-летнего Сергея. Денису Выломову было 34 года. 1 сентября 2023 года, находясь в отпуске, он проводил своего сына в первый класс.

Воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Горнозаводска (Пермский край) Денис Выломов погиб в ходе проведения специальной военной спецоперации. Информация размещена в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», где педагог проработал восемь лет. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб Денис Выломов, воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Денис Викторович посвятил свою жизнь педагогической и военно-патриотической работе с детьми. В Центре помощи детям он проработал восемь лет», — сообщили сотрудники учреждения. В министерстве труда и соцразвития Прикамья подтвердили указанную информацию. По словам коллег и воспитанников горнозаводского Центра помощи детям, Денис был очень добрым, коммуникабельным и отзывчивым человеком. «Мы буквально тянулись к нему. Он обладал очень редким качеством — умел общаться на равных и в то же время, имел уважение и авторитет», — приводит учреждение слова одного из воспитанников Центра, 14-летнего Сергея. Денису Выломову было 34 года. 1 сентября 2023 года, находясь в отпуске, он проводил своего сына в первый класс.