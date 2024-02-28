Педагог из Пермского края погиб в зоне проведения спецоперации

Воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Горнозаводска (Пермский край) Денис Выломов погиб в ходе проведения специальной военной спецоперации. Информация размещена в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», где педагог проработал восемь лет.
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб Денис Выломов, воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Денис Викторович посвятил свою жизнь педагогической и военно-патриотической работе с детьми. В Центре помощи детям он проработал восемь лет», — сообщили сотрудники учреждения. В министерстве труда и соцразвития Прикамья подтвердили указанную информацию.
По словам коллег и воспитанников горнозаводского Центра помощи детям, Денис был очень добрым, коммуникабельным и отзывчивым человеком. «Мы буквально тянулись к нему. Он обладал очень редким качеством — умел общаться на равных и в то же время, имел уважение и авторитет», — приводит учреждение слова одного из воспитанников Центра, 14-летнего Сергея. Денису Выломову было 34 года. 1 сентября 2023 года, находясь в отпуске, он проводил своего сына в первый класс.
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