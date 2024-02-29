Где самые дорогие и дешевые тюльпаны в Екатеринбурге

Цена тюльпанов в магазинах Екатеринбурга отличается более, чем на 100 рублей

29 февраля 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Цены на тюльпаны в Екатеринбурге варьируются от 80 до 200 рулей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Корреспондент URA.RU обзвонил крупные сетевые магазины цветов в Екатеринбурге и проверил, где самая низкая и высокая стоимость тюльпанов за неделю до праздника. В некоторых из них не собираются поднимать ценник в преддверии 8 марта. Самая низкая стоимость тюльпанов оказалась в сети цветочных магазинов «Жарден». «Обычная цена всех тюльпанов у нас — 83 рубля. Если оптом брать от 20 штук, то один цветок будет по стоимости 75 рублей», — сообщил консультант магазина на Декабристов, 16/18в. Как поменяются цены в праздник, флорист не смог уточнить.



«У нас тюльпаны любого вида по стоимости 120 рублей за штуку. Поднимать цену перед праздником [8 марта] или в день праздника мы не планируем», — рассказала консультант из сетевого магазина цветов «Жасмин» на Белинского, 167. Также стабильные цены пообещали в магазине «Ирис Бурбонов» на Красноармейской, 66. «Сейчас у нас в наличии только пионовидные тюльпаны, стоит 200 рублей за штуку. Поднимать ценник не будем, и так некуда», — сообщил продавец. Скидку при заказе более 25 тюльпанов предлагают в цветочном магазине Fan Fan Tulpan на Ленина, 22а. «Сейчас продаем [тюльпаны] по 100 рублей. Если купить от 25 штук, то цена за один будет 90 рублей», — рассказал флорист. Также, по ее словам, в этой сети цветы могут подорожать или подешеветь 7 — 8 марта. В цветочном магазине «Вбукете.РФ » на улице 8 Марта, 57, стоимость тюльпанов может снизится при заказе от 100 штук. «Обычная стоимость за цветок — 130 рублей. При покупке от 100 штук, один бутон будет стоить 100 рублей. Цены к празднику, скорее всего поднимутся, но не знаю пока насколько», — поделился консультант. «За 150 рублей продаем простые тюльпаны и за 180 — пионовидные. Про повышение цен пока не знаем», — рассказал продавец в магазине «Малина» на Академика Шварца, 8/1. В сети цветочных «Элегия» на улице 8 Марта, 101 флорист сориентировал, что цены в праздник могут вырасти, но незначительно (+10р). «Разноцветные тюльпаны по 120 рублей, а однотонные — по 130 рублей. Стоимость может подняться, но не сильно — примерно на 10рублей». «Сегодня тюльпанов в наличии нет. Завтра, [1 марта] ближе к вечеру появятся местные. Продаваться будут за 130 обычные и по 150 рублей пионовидные тюльпаны. Ко 2—3 марта ждем поставку Голландских, они по 200 рублей», — рассказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корреспондент URA.RU обзвонил крупные сетевые магазины цветов в Екатеринбурге и проверил, где самая низкая и высокая стоимость тюльпанов за неделю до праздника. В некоторых из них не собираются поднимать ценник в преддверии 8 марта. Самая низкая стоимость тюльпанов оказалась в сети цветочных магазинов «Жарден». «Обычная цена всех тюльпанов у нас — 83 рубля. Если оптом брать от 20 штук, то один цветок будет по стоимости 75 рублей», — сообщил консультант магазина на Декабристов, 16/18в. Как поменяются цены в праздник, флорист не смог уточнить. «У нас тюльпаны любого вида по стоимости 120 рублей за штуку. Поднимать цену перед праздником [8 марта] или в день праздника мы не планируем», — рассказала консультант из сетевого магазина цветов «Жасмин» на Белинского, 167. Также стабильные цены пообещали в магазине «Ирис Бурбонов» на Красноармейской, 66. «Сейчас у нас в наличии только пионовидные тюльпаны, стоит 200 рублей за штуку. Поднимать ценник не будем, и так некуда», — сообщил продавец. Скидку при заказе более 25 тюльпанов предлагают в цветочном магазине Fan Fan Tulpan на Ленина, 22а. «Сейчас продаем [тюльпаны] по 100 рублей. Если купить от 25 штук, то цена за один будет 90 рублей», — рассказал флорист. Также, по ее словам, в этой сети цветы могут подорожать или подешеветь 7 — 8 марта. В цветочном магазине «Вбукете.РФ » на улице 8 Марта, 57, стоимость тюльпанов может снизится при заказе от 100 штук. «Обычная стоимость за цветок — 130 рублей. При покупке от 100 штук, один бутон будет стоить 100 рублей. Цены к празднику, скорее всего поднимутся, но не знаю пока насколько», — поделился консультант. «За 150 рублей продаем простые тюльпаны и за 180 — пионовидные. Про повышение цен пока не знаем», — рассказал продавец в магазине «Малина» на Академика Шварца, 8/1. В сети цветочных «Элегия» на улице 8 Марта, 101 флорист сориентировал, что цены в праздник могут вырасти, но незначительно (+10р). «Разноцветные тюльпаны по 120 рублей, а однотонные — по 130 рублей. Стоимость может подняться, но не сильно — примерно на 10рублей». «Сегодня тюльпанов в наличии нет. Завтра, [1 марта] ближе к вечеру появятся местные. Продаваться будут за 130 обычные и по 150 рублей пионовидные тюльпаны. Ко 2—3 марта ждем поставку Голландских, они по 200 рублей», — рассказал собеседник.