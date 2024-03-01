Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи

В Челябинске одни из самых низких цен на коттеджи среди городов-миллионников РФ

01 марта 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Челябинске коттеджи в среднем стоят 10 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи. В среднем частные дома в черте города в хорошем состоянии со всеми коммуникациями продаются по 10 млн рублей за объект, сообщается на портале о недвижимости. «Среди городов-миллионников самые дешевые коттеджи продаются в Уфе за 7,5 млн. рублей. Далее следуют Волгоград — 8,7 млн рублей, Омск с ценой в 9,9 млн рублей, Челябинск — 10 млн рублей. Топ-5 самых недорогих коттеджей замыкает Ростов-на-дону со стоимостью частных домов в 11,3 млн рублей», — сообщается на портале «Циан для профи». В целом по России, на данный момент в среднем коттедж в хорошем состоянии в городе-миллионнике сейчас стоит чуть менее 15 млн рублей, в 500-тысячнике — около 11 млн. Это в 2,5 и 2,4 раза дороже средней по стоимости квартиры на вторичном рынке соответственно. При этом самые высокие цены на коттеджи сложились в приморских населенных пунктах, а именно в Светлогорске, Ялте, Сочи, а также в ближних пригородах Москвы, преимущественно в западной части Московской области. Цены в них дороже, чем в любом из крупнейших городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Дороже всего частные дома стоят в северной столице, где средний ценник на коттеджи составляет 37,5 млн рублей.

Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи. В среднем частные дома в черте города в хорошем состоянии со всеми коммуникациями продаются по 10 млн рублей за объект, сообщается на портале о недвижимости. «Среди городов-миллионников самые дешевые коттеджи продаются в Уфе за 7,5 млн. рублей. Далее следуют Волгоград — 8,7 млн рублей, Омск с ценой в 9,9 млн рублей, Челябинск — 10 млн рублей. Топ-5 самых недорогих коттеджей замыкает Ростов-на-дону со стоимостью частных домов в 11,3 млн рублей», — сообщается на портале «Циан для профи». В целом по России, на данный момент в среднем коттедж в хорошем состоянии в городе-миллионнике сейчас стоит чуть менее 15 млн рублей, в 500-тысячнике — около 11 млн. Это в 2,5 и 2,4 раза дороже средней по стоимости квартиры на вторичном рынке соответственно. При этом самые высокие цены на коттеджи сложились в приморских населенных пунктах, а именно в Светлогорске, Ялте, Сочи, а также в ближних пригородах Москвы, преимущественно в западной части Московской области. Цены в них дороже, чем в любом из крупнейших городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Дороже всего частные дома стоят в северной столице, где средний ценник на коттеджи составляет 37,5 млн рублей.