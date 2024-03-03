Аналитики раскрыли, в каком регионе России дешевле всего отпраздновать Масленицу

«Эвотор»: дешевле всего блины испечь в Ставрополье, дороже — на Ямале

03 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО и Хабаровского края заплатят за порцию блинов соответственно 253 и 233 рубля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2024 году средняя стоимость ингредиентов для домашнего приготовления блинов в России достигла 183 рублей. Самые низкие расходы на блинную традицию Масленицы отмечены в Ставропольском крае, тогда как на Ямале и в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге — цены оказались значительно выше. Это следует из данных компании «Эвотор». «Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. В Ставропольском крае это обойдется всего в 119 рублей», — говорится в материалах «Эвотор», передает РИА Новости. Отмечается, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края заплатят за порцию соответственно 253 и 233 рубля. В столичных регионах цены также выше среднего: в Москве — 227 рублей, в Санкт-Петербурге — 201 рубль. Анализ, основанный на статистике продаж февраля 2023 и 2024 годов с использованием более 950 тысяч смарт-терминалов, показал, что годовой прирост расходов на приготовление масленичных блинов составил 17%. Особенно заметно подорожали яйца — в полтора раза, тогда как цены на другие ингредиенты, такие как молоко, сахар и дрожжи выросли менее значительно. 2024 году празднование Масленицы придется на период с 11 по 17 марта. Масленица известна своими веселыми гуляньями и, конечно же, блинами. Она олицетворяет собой прощание с зимой и встречу весны. О том, как сделать правильный блин, — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году средняя стоимость ингредиентов для домашнего приготовления блинов в России достигла 183 рублей. Самые низкие расходы на блинную традицию Масленицы отмечены в Ставропольском крае, тогда как на Ямале и в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге — цены оказались значительно выше. Это следует из данных компании «Эвотор». «Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. В Ставропольском крае это обойдется всего в 119 рублей», — говорится в материалах «Эвотор», передает РИА Новости. Отмечается, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края заплатят за порцию соответственно 253 и 233 рубля. В столичных регионах цены также выше среднего: в Москве — 227 рублей, в Санкт-Петербурге — 201 рубль. Анализ, основанный на статистике продаж февраля 2023 и 2024 годов с использованием более 950 тысяч смарт-терминалов, показал, что годовой прирост расходов на приготовление масленичных блинов составил 17%. Особенно заметно подорожали яйца — в полтора раза, тогда как цены на другие ингредиенты, такие как молоко, сахар и дрожжи выросли менее значительно. 2024 году празднование Масленицы придется на период с 11 по 17 марта. Масленица известна своими веселыми гуляньями и, конечно же, блинами. Она олицетворяет собой прощание с зимой и встречу весны. О том, как сделать правильный блин, — в материале URA.RU.