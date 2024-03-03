03 марта 2024

Челябинец устроил массовую резню с убийством в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Один из пострадавших скончался до приезда скорой помощи Фото:

Житель Сатки Челябинской области устроил в одном из городских общежитий массовую резню, которая привела к смерти одного из пострадавших. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным областной прокуратуры, в суде установили, что в сентябре 2023 года мужчина, за месяц до этого освободившийся из тюрьмы, несколько раз ударил соседа по общедитию в общем коридоре. На крики вышли другие соседи, об голову одного из них он сломал костыль, другому порезал лицо.

«От полученных ножевых ранений первый потерпевший скончался на месте до приезда медработников. Подсудимый вину в предъявленном обвинении в судебном заседании не признал, утверждая, что защищался и потерпевший сам „напоролся“ на нож», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Сатки Челябинской области устроил в одном из городских общежитий массовую резню, которая привела к смерти одного из пострадавших. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев)», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным областной прокуратуры, в суде установили, что в сентябре 2023 года мужчина, за месяц до этого освободившийся из тюрьмы, несколько раз ударил соседа по общедитию в общем коридоре. На крики вышли другие соседи, об голову одного из них он сломал костыль, другому порезал лицо. «От полученных ножевых ранений первый потерпевший скончался на месте до приезда медработников. Подсудимый вину в предъявленном обвинении в судебном заседании не признал, утверждая, что защищался и потерпевший сам „напоролся“ на нож», — уточнили в пресс-службе ведомства. Суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...