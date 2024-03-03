Челябинец устроил массовую резню с убийством в общежитии

04 марта 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Один из пострадавших скончался до приезда скорой помощи Фото: Стас Этвеш © URA.RU Житель Сатки Челябинской области устроил в одном из городских общежитий массовую резню, которая привела к смерти одного из пострадавших. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев)», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным областной прокуратуры, в суде установили, что в сентябре 2023 года мужчина, за месяц до этого освободившийся из тюрьмы, несколько раз ударил соседа по общедитию в общем коридоре. На крики вышли другие соседи, об голову одного из них он сломал костыль, другому порезал лицо. «От полученных ножевых ранений первый потерпевший скончался на месте до приезда медработников. Подсудимый вину в предъявленном обвинении в судебном заседании не признал, утверждая, что защищался и потерпевший сам „напоролся“ на нож», — уточнили в пресс-службе ведомства. Суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Сатки Челябинской области устроил в одном из городских общежитий массовую резню, которая привела к смерти одного из пострадавших. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Саткинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев)», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным областной прокуратуры, в суде установили, что в сентябре 2023 года мужчина, за месяц до этого освободившийся из тюрьмы, несколько раз ударил соседа по общедитию в общем коридоре. На крики вышли другие соседи, об голову одного из них он сломал костыль, другому порезал лицо. «От полученных ножевых ранений первый потерпевший скончался на месте до приезда медработников. Подсудимый вину в предъявленном обвинении в судебном заседании не признал, утверждая, что защищался и потерпевший сам „напоролся“ на нож», — уточнили в пресс-службе ведомства. Суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.