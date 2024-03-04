Жителям еще одного дома в Перми пришлось срочно покинуть свои квартиры

В Перми все жители дома №42 по улице Чусовской, признанного опасным для проживания, покинули свои квартиры. Об этом сообщает администрация города в Telegram.
«Из аварийного дома по Чусовской, 42 выехали все жители. Для них подбирались оптимальные варианты размещения. Так, в помещения маневренного фонда переехали жильцы трех квартир. Спасатели завершили круглосуточное дежурство и перешли в штатный режим работы», — пишет мэрия в мессенджере.
Указанный дом признан аварийным. С 29 февраля в отношении него действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением технического состояния здания. Инструментальное обследование дома показало, что в любой момент несущие конструкции здания могут обрушиться.
Ранее режим ЧС вводился в отношении нескольких домов на Куйбышева, Циолковского и Карпинского. Мэрия предложила жильцам опасных домов разместиться в маневренном фонде.
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