В Подмосковье молодые родители случайно сломали новорожденному руки и ребра

05 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Молодая мама сломала руки новорожденному ребенку, передает Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молодая мать из Подмосковья случайно сломала руки, ребра и ключицу новорожденному ребенку, когда надевала на него комбинезон. Причем это произошло на территории больницы, когда родительницу выписали после лечения бронхита. Однако мать не заметила ничего подозрительного и уехала домой. Несколько недель спустя отец пытался самостоятельно вправить руки сыну, но неудачно. Об этом сообщает Shot. «В Подмосковье молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон. Позже случайно выяснилось, что у малыша переломаны еще ребра и ключица», — передают авторы канала. Сами родители еще до того, как заметили, что с их ребенком что-то не так, говорили, что тот «странно скрипит». По итогу только две недели спустя родители обратились в больницу. Врачи успешно прооперировали малыша, тот идет на поправку. Отец мальчика в связи с происшествием был задержан и дает показания. В начале февраля сообщалось также о свердловчанке, которая родила ребенка на даче и затем закопала младенца в сугроб. Инцидент вызвал резонанс. Однако ребенок был успешно спасен, сейчас он находится в «доме малютки».

Молодая мать из Подмосковья случайно сломала руки, ребра и ключицу новорожденному ребенку, когда надевала на него комбинезон. Причем это произошло на территории больницы, когда родительницу выписали после лечения бронхита. Однако мать не заметила ничего подозрительного и уехала домой. Несколько недель спустя отец пытался самостоятельно вправить руки сыну, но неудачно. Об этом сообщает Shot. «В Подмосковье молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон. Позже случайно выяснилось, что у малыша переломаны еще ребра и ключица», — передают авторы канала. Сами родители еще до того, как заметили, что с их ребенком что-то не так, говорили, что тот «странно скрипит». По итогу только две недели спустя родители обратились в больницу. Врачи успешно прооперировали малыша, тот идет на поправку. Отец мальчика в связи с происшествием был задержан и дает показания. В начале февраля сообщалось также о свердловчанке, которая родила ребенка на даче и затем закопала младенца в сугроб. Инцидент вызвал резонанс. Однако ребенок был успешно спасен, сейчас он находится в «доме малютки».