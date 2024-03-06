Напавшим на свердловчанку оказался бывший начальник полиции

В Новоуральске бывший начальник полиции набросился на девушку

Мужчина, который напал на девушку летом 2023 года, был майором Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Евгений, который летом 2023 года набросился на Светлану (все имена изменены) в Новоуральске (Свердловская область), как минимум занимал два руководящих постах в МВД. Как стало известно URA.RU, мужчина работал начальником уголовного розыска и возглавлял отдел полиции.

Шефом уголовного розыска он был в Новоуральске. Затем, по данным агентства, его перевели в Верх-Нейвинский городской округ. Там он был исполняющим обязанности начальника 13-го отдела полиции. Предположительно, на пенсию Евгений вышел в звании майора. «Сейчас он работает в такси», — добавил информированный источник URA.RU.

В МУ МВД России по Новоуральску URA.RU сообщили, что Евгений работал у них с 1999 по 2014 год. Какой именно он занимал пост, в полиции не раскрыли, отметив, что мужчина «проходил службу на различных должностях». Также агентство направило запрос в МО МВД России «Невьянский». Ответ будет опубликован при получении.

Конфликт между девушкой и экс-полицейским произошел вечером 3 июля 2023 года. Светлана возвращалась домой из парикмахерской, но Евгений внезапно накинулся на нее, отобрал банковские карты и порвал сумку. После этого он выбросил вещи, сел в такси и уехал. Пострадавшая обратилась к силовикам с просьбой возбудить уголовное дело против бывшего полицейского. Но те отказали ей, не усмотрев в действиях мужчины состава преступления. С этим решением согласились и в прокуратуре.

Однако в отношении Евгения было заведено административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Материалы дела отдали во второй судебный участок Новоуральска. Но позже документы были возвращены полицейским. Контактов Евгения в распоряжении агентства не оказалось. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться.