06 марта 2024

В Екатеринбурге экс-банкира обвинили в краже 200 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, прокурор, полковник, погон, старший советник юстиции
Уголовное дело в суд направили сотрудники прокуратуры Фото:

В Екатеринбурге бывшего сотрудника банка обвинили в хищении более 200 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное против него, уже направлено в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По версии следствия, в период с 2009 по 2010 годы обвиняемый, действуя с двумя сообщниками, разработал преступный план по хищению средств банка. Занимая организационно-хозяйственные должности в кредитном учреждении, он и один из его сообщников подыскивали подставных заемщиков, после чего убеждали последних взять кредит, обещая самостоятельно исполнить обязательства перед банком. Общий ущерб — 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дело было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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В Екатеринбурге бывшего сотрудника банка обвинили в хищении более 200 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное против него, уже направлено в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По версии следствия, в период с 2009 по 2010 годы обвиняемый, действуя с двумя сообщниками, разработал преступный план по хищению средств банка. Занимая организационно-хозяйственные должности в кредитном учреждении, он и один из его сообщников подыскивали подставных заемщиков, после чего убеждали последних взять кредит, обещая самостоятельно исполнить обязательства перед банком. Общий ущерб — 200 млн рублей», — говорится в сообщении. Дело было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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