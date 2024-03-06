В Екатеринбурге экс-банкира обвинили в краже 200 млн рублей

В Екатеринбурге бывшего сотрудника банка обвинили в хищении более 200 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное против него, уже направлено в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По версии следствия, в период с 2009 по 2010 годы обвиняемый, действуя с двумя сообщниками, разработал преступный план по хищению средств банка. Занимая организационно-хозяйственные должности в кредитном учреждении, он и один из его сообщников подыскивали подставных заемщиков, после чего убеждали последних взять кредит, обещая самостоятельно исполнить обязательства перед банком. Общий ущерб — 200 млн рублей», — говорится в сообщении.
Дело было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
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