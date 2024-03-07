Папа неожиданно пришел на урок к дочери (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Артемовском (Свердловская область) отец, вернувшийся со спецоперации РФ на Украине, устроил сюрприз дочери: он неожиданно зашел в класс во время урока и вручил подарок. Трогательным видео поделились «Егоршинские вести» в соцсети «ВКонтакте».
«Доброе утро для многих детей сейчас выглядит так, как на видео. Долгожданная встреча ребенка из школы №12 с папой. Посмотрите на эти искренние эмоции», — написали журналисты.
Дочка сначала не поверила своим глазам, но потом подошла к папе и расплакалась. После этого он вручил ей подарок. Из учреждения они ушли вместе.
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