Папа неожиданно пришел на урок к дочери (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Артемовском (Свердловская область) отец, вернувшийся со спецоперации РФ на Украине, устроил сюрприз дочери: он неожиданно зашел в класс во время урока и вручил подарок. Трогательным видео поделились «Егоршинские вести» в соцсети «ВКонтакте».

«Доброе утро для многих детей сейчас выглядит так, как на видео. Долгожданная встреча ребенка из школы №12 с папой. Посмотрите на эти искренние эмоции», — написали журналисты.

Дочка сначала не поверила своим глазам, но потом подошла к папе и расплакалась. После этого он вручил ей подарок. Из учреждения они ушли вместе.