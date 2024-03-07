Свердловчанин вернулся с СВО и устроил сюрприз дочке. Видео

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Папа неожиданно пришел на урок к дочери (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Артемовском (Свердловская область) отец, вернувшийся со спецоперации РФ на Украине, устроил сюрприз дочери: он неожиданно зашел в класс во время урока и вручил подарок. Трогательным видео поделились «Егоршинские вести» в соцсети «ВКонтакте».

«Доброе утро для многих детей сейчас выглядит так, как на видео. Долгожданная встреча ребенка из школы №12 с папой. Посмотрите на эти искренние эмоции», — написали журналисты.

Дочка сначала не поверила своим глазам, но потом подошла к папе и расплакалась. После этого он вручил ей подарок. Из учреждения они ушли вместе.

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В Артемовском (Свердловская область) отец, вернувшийся со спецоперации РФ на Украине, устроил сюрприз дочери: он неожиданно зашел в класс во время урока и вручил подарок. Трогательным видео поделились «Егоршинские вести» в соцсети «ВКонтакте». «Доброе утро для многих детей сейчас выглядит так, как на видео. Долгожданная встреча ребенка из школы №12 с папой. Посмотрите на эти искренние эмоции», — написали журналисты. Дочка сначала не поверила своим глазам, но потом подошла к папе и расплакалась. После этого он вручил ей подарок. Из учреждения они ушли вместе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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