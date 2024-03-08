08 марта 2024

США намерены помогать Киеву посредством кредитов

NBC: республиканцы в США работают над поддержкой Киева в форме кредита
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
В США разрабатывают проект помощи Киеву в виде кредита Фото:

Конгрессмены от республиканской партии в США начали разработку альтернативного пакета помощи Украине, часть которой может быть предоставлена в виде кредита. Об этом заявили на телеканале NBC News со ссылкой на источники.

«Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине. <…> Среди выдвинутых предложений — рассматривать часть невоенной помощи как своего рода кредит», — говорится в материале.

Еще в 2022 году в СМИ писали, что Украина погрязла в долгах по кредитам из-за поддержки западных стран. Также в украинском минфине заявили, что к концу 2023 года госдолг страны составил 136,35 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом для государства, пишет RT.

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Конгрессмены от республиканской партии в США начали разработку альтернативного пакета помощи Украине, часть которой может быть предоставлена в виде кредита. Об этом заявили на телеканале NBC News со ссылкой на источники. «Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине. <…> Среди выдвинутых предложений — рассматривать часть невоенной помощи как своего рода кредит», — говорится в материале. Еще в 2022 году в СМИ писали, что Украина погрязла в долгах по кредитам из-за поддержки западных стран. Также в украинском минфине заявили, что к концу 2023 года госдолг страны составил 136,35 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом для государства, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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