09 марта 2024
08 марта 2024

Пожилым свердловчанам рассказали, как не стать жертвами мошенников. Фото

Свердловские полицейские устроили массовый рейд из-за мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
В Екатеринбурге прошел рейд по профилактике мошенничества среди пенсионеров Фото:

Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый трехдневный рейд по профилактике мошенничества среди пожилых людей в Орджоникидзевском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«8, 9 и 10 марта на территории обслуживания отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района Екатеринбурга при непосредственном участии и руководстве Максима Метелицы сотрудники аппарата УМВД пообщались с пожилыми гражданами и проинформировали их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — рассказали в ведомстве. В УМВД отметили, что ранее в этом районе жертвой мошенников стала пожилая женщина, у которой обманом забрали 530 тысяч рублей.

Пожилым гражданам было объявлено, что в случае получения подозрительных звонков от «родственников» или лжеполицейских с просьбой передать деньги, необходимо немедленно перезвонить родным для уточнения информации. Также Метелица предупредил жителей, что представители банков и правоохранительных органов не звонят людям и не просят оформлять «зеркальные займы» или открывать «безопасные счета». Он призвал горожан сохранять спокойствие, прекращать разговор и обращаться в официальные службы поддержки банков или полицию при подобных ситуациях.

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Сотрудники УМВД Екатеринбурга во главе с начальником городского Управления внутренних дел подполковника полиции Максима Метелицы устроили массовый трехдневный рейд по профилактике мошенничества среди пожилых людей в Орджоникидзевском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «8, 9 и 10 марта на территории обслуживания отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района Екатеринбурга при непосредственном участии и руководстве Максима Метелицы сотрудники аппарата УМВД пообщались с пожилыми гражданами и проинформировали их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — рассказали в ведомстве. В УМВД отметили, что ранее в этом районе жертвой мошенников стала пожилая женщина, у которой обманом забрали 530 тысяч рублей. Пожилым гражданам было объявлено, что в случае получения подозрительных звонков от «родственников» или лжеполицейских с просьбой передать деньги, необходимо немедленно перезвонить родным для уточнения информации. Также Метелица предупредил жителей, что представители банков и правоохранительных органов не звонят людям и не просят оформлять «зеркальные займы» или открывать «безопасные счета». Он призвал горожан сохранять спокойствие, прекращать разговор и обращаться в официальные службы поддержки банков или полицию при подобных ситуациях.
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