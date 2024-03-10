Турбокомпрессоры найдут для себя применение в составе российской техники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

СКБ «Турбина» в Челябинске, входящее в состав госкорпорации «Ростех», запустило выпуск турбокомпрессоров для дизельных двигателей, локомотивов, спецтехники, в перспективе — для малых судов. Как сообщили в пресс-службе областного минпрома, бюджет проекта составил 102,6 млн рублей, из которых почти две трети предоставили федеральные и региональные власти.

«Челябинское СКБ «Турбина» (входит в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») запустило серийное производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей, локомотивов, малых судов и спецтехники. Уже выпущено 15 первых изделий линейки ТКР201. Общий бюджет проекта составил 102,6 млн рублей, из которых 45,4 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 19,4 млн рублей — региональный», — рассказали в минпроме региона.

Выпущенные компрессоры используют в составе маневровых локомотивов ТЭМ14М. Гендиректор «Турбины» Эдуард Баженов заметил, что до сих пор на рынке турбокомпрессоров применялись агрегаты из Австрии и Швейцарии.

«Благодаря господдержке после выхода на полную мощность, когда объемы производства достигнут 360 турбокомпрессоров в год, мы сможем обеспечить необходимой продукцией до 6,5% российского рынка. За более чем полувековую историю инженеры завода разработали свыше 30 типов турбокомпрессоров, используемых для повышения мощности двигателя внутреннего сгорания без коренного вмешательства в его конструкцию», — рассказал Баженов.

Основным покупателем станет «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ) из Екатеринбурга. Техника челябинцев, увеличивая работоспособность двигателей, сократит выбросы окружающую среду оксида азота. Модели для локомотивостроения дополнительно модернизируют, в результате агрегаты будут использоваться также в малой энергетике и карьерной технике.

Челябинский турбокомпрессор снизит вбросы газов в окружающую среду Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области

При бюджете проекта в 102,6 млн власти направили на реализацию 64,8 млн рублей Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области