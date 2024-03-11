В Чусовом открыли «Парту Героя» в честь школьника, который погиб, спасая девочку. Фото

В Чусовом открыли «Парту Героя» в честь погибшего 15-летнего Вадима Малышева

11 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Парта в память о Вадиме появилась в школе №7 в Чусовом, где учился подросток Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Чусовом Пермскоо края появилась парта в честь школьника Вадима Малышева, погибшего при спасении утопающей девочки. Увековечить память 15-летнего подростка ранее пообещал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона разместил в Тelegram пост, в котором поблагодарил родителей погибшего школьника. «Сегодня в Чусовом, в школе№7, где учился Вадим, открыли „Парту Героя“ в его честь. 15-летний парень отдал свою жизнь, спасая утопающую девочку. Огромная признательность [родителям Вадима] Екатерине Александровне и Олегу Сергеевичу за то, что воспитали сына настоящим мужчиной. Вадим Малышев — герой для всех нас, мы всегда будем помнить о его подвиге», — написал Махонин в мессенджере. Директор школы Светлана Кузьминых поблагодарила губернатора за данную инициативу и отметила, что «это важно для духовно-нравственного воспитания подрастающего и взрослого поколения». Слова педагога приводятся на сайте главы Прикамья и и краевого правительства. «Открытие парты важно и для самих родителей… Необходимо показать, что мы вместе, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — сказала Кузьминых. Вадим занимался в спортшколе олимпийского резерва «Огонек», участвовал в сборах и соревнованиях общероссийского уровня, занимал первые и призовые места. Ранее школьник был удостоен медали «Доблесть и отвага» (посмертно) от Следственного комитета России за спасение девочки. Летом 2023 года мальчик бросился на помощь тонущей девочки. Он успел вытолкнуть ее на мелководье, а сам ушел под воду. Мать спасенного ребенка отмечала, что всегда будет молиться за Вадима. Вадим Малышев спас тонущую девочку ценой собственной жизни Фото: Дмитрий Махонин, Telegram https://t.me/mahonin59 Дмитрий Махонин лично присутствовал на открытии «Парты Героя» в честь погибшего школьника Фото: Дмитрий Махонин, Telegram https://t.me/mahonin59 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Чусовом Пермскоо края появилась парта в честь школьника Вадима Малышева, погибшего при спасении утопающей девочки. Увековечить память 15-летнего подростка ранее пообещал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона разместил в Тelegram пост, в котором поблагодарил родителей погибшего школьника. «Сегодня в Чусовом, в школе№7, где учился Вадим, открыли „Парту Героя“ в его честь. 15-летний парень отдал свою жизнь, спасая утопающую девочку. Огромная признательность [родителям Вадима] Екатерине Александровне и Олегу Сергеевичу за то, что воспитали сына настоящим мужчиной. Вадим Малышев — герой для всех нас, мы всегда будем помнить о его подвиге», — написал Махонин в мессенджере. Директор школы Светлана Кузьминых поблагодарила губернатора за данную инициативу и отметила, что «это важно для духовно-нравственного воспитания подрастающего и взрослого поколения». Слова педагога приводятся на сайте главы Прикамья и и краевого правительства. «Открытие парты важно и для самих родителей… Необходимо показать, что мы вместе, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — сказала Кузьминых. Вадим занимался в спортшколе олимпийского резерва «Огонек», участвовал в сборах и соревнованиях общероссийского уровня, занимал первые и призовые места. Ранее школьник был удостоен медали «Доблесть и отвага» (посмертно) от Следственного комитета России за спасение девочки. Летом 2023 года мальчик бросился на помощь тонущей девочки. Он успел вытолкнуть ее на мелководье, а сам ушел под воду. Мать спасенного ребенка отмечала, что всегда будет молиться за Вадима.