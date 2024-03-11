В Чусовом открыли «Парту Героя» в честь школьника, который погиб, спасая девочку. Фото

В Чусовом открыли «Парту Героя» в честь погибшего 15-летнего Вадима Малышева
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, школьный класс, школа, парты, современный класс
Парта в память о Вадиме появилась в школе №7 в Чусовом, где учился подросток Фото:

В городе Чусовом Пермскоо края появилась парта в честь школьника Вадима Малышева, погибшего при спасении утопающей девочки. Увековечить память 15-летнего подростка ранее пообещал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона разместил в Тelegram пост, в котором поблагодарил родителей погибшего школьника.

«Сегодня в Чусовом, в школе№7, где учился Вадим, открыли „Парту Героя“ в его честь. 15-летний парень отдал свою жизнь, спасая утопающую девочку. Огромная признательность [родителям Вадима] Екатерине Александровне и Олегу Сергеевичу за то, что воспитали сына настоящим мужчиной. Вадим Малышев — герой для всех нас, мы всегда будем помнить о его подвиге», — написал Махонин в мессенджере.

Директор школы Светлана Кузьминых поблагодарила губернатора за данную инициативу и отметила, что «это важно для духовно-нравственного воспитания подрастающего и взрослого поколения». Слова педагога приводятся на сайте главы Прикамья и и краевого правительства. «Открытие парты важно и для самих родителей… Необходимо показать, что мы вместе, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — сказала Кузьминых.

Вадим занимался в спортшколе олимпийского резерва «Огонек», участвовал в сборах и соревнованиях общероссийского уровня, занимал первые и призовые места. Ранее школьник был удостоен медали «Доблесть и отвага» (посмертно) от Следственного комитета России за спасение девочки. Летом 2023 года мальчик бросился на помощь тонущей девочки. Он успел вытолкнуть ее на мелководье, а сам ушел под воду. Мать спасенного ребенка отмечала, что всегда будет молиться за Вадима.

Вадим Малышев спас тонущую девочку ценой собственной жизни
Вадим Малышев спас тонущую девочку ценой собственной жизни
Фото:
Дмитрий Махонин лично присутствовал на открытии «Парты Героя» в честь погибшего школьника
Дмитрий Махонин лично присутствовал на открытии «Парты Героя» в честь погибшего школьника
Фото:

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В городе Чусовом Пермскоо края появилась парта в честь школьника Вадима Малышева, погибшего при спасении утопающей девочки. Увековечить память 15-летнего подростка ранее пообещал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона разместил в Тelegram пост, в котором поблагодарил родителей погибшего школьника. «Сегодня в Чусовом, в школе№7, где учился Вадим, открыли „Парту Героя“ в его честь. 15-летний парень отдал свою жизнь, спасая утопающую девочку. Огромная признательность [родителям Вадима] Екатерине Александровне и Олегу Сергеевичу за то, что воспитали сына настоящим мужчиной. Вадим Малышев — герой для всех нас, мы всегда будем помнить о его подвиге», — написал Махонин в мессенджере. Директор школы Светлана Кузьминых поблагодарила губернатора за данную инициативу и отметила, что «это важно для духовно-нравственного воспитания подрастающего и взрослого поколения». Слова педагога приводятся на сайте главы Прикамья и и краевого правительства. «Открытие парты важно и для самих родителей… Необходимо показать, что мы вместе, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — сказала Кузьминых. Вадим занимался в спортшколе олимпийского резерва «Огонек», участвовал в сборах и соревнованиях общероссийского уровня, занимал первые и призовые места. Ранее школьник был удостоен медали «Доблесть и отвага» (посмертно) от Следственного комитета России за спасение девочки. Летом 2023 года мальчик бросился на помощь тонущей девочки. Он успел вытолкнуть ее на мелководье, а сам ушел под воду. Мать спасенного ребенка отмечала, что всегда будет молиться за Вадима.
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