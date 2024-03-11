11 марта 2024

В центре Перми на время отменят плату за парковку

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилистам Перми не придется платить за парковку в течение трех дней
Автомобилистам Перми не придется платить за парковку в течение трех дней Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В центре Перми в пятницу, 15 марта, будет отменена плата за парковку. Эта мера предпринимается, чтобы горожанам было проще посетить избирательные участки во время проведения выборов президента РФ.

«Гражданам будет удобнее посетить избирательные участки во время выборов президента России. С 9:00 до 19:00 15 марта платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Эта мера распространяется на все тарифные зоны. В выходные дни 16 и 17 марта парковки также будут работать в режиме выходных дней – то есть бесплатно», — сообщается на сайте мэрии Перми.

С 18 марта парковки Перми продолжат свою работу в обычном режиме. Стоимость стоянки автомобильного транспорта в зоне №102 составляет 40 рублей в час, а в тарифной зоне №101 и на плоскостных парковках – 20 рублей в час.

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В центре Перми в пятницу, 15 марта, будет отменена плата за парковку. Эта мера предпринимается, чтобы горожанам было проще посетить избирательные участки во время проведения выборов президента РФ. «Гражданам будет удобнее посетить избирательные участки во время выборов президента России. С 9:00 до 19:00 15 марта платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Эта мера распространяется на все тарифные зоны. В выходные дни 16 и 17 марта парковки также будут работать в режиме выходных дней – то есть бесплатно», — сообщается на сайте мэрии Перми. С 18 марта парковки Перми продолжат свою работу в обычном режиме. Стоимость стоянки автомобильного транспорта в зоне №102 составляет 40 рублей в час, а в тарифной зоне №101 и на плоскостных парковках – 20 рублей в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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