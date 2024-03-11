В центре Перми на время отменят плату за парковку

В центре Перми в пятницу, 15 марта, будет отменена плата за парковку. Эта мера предпринимается, чтобы горожанам было проще посетить избирательные участки во время проведения выборов президента РФ.
«Гражданам будет удобнее посетить избирательные участки во время выборов президента России. С 9:00 до 19:00 15 марта платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Эта мера распространяется на все тарифные зоны. В выходные дни 16 и 17 марта парковки также будут работать в режиме выходных дней – то есть бесплатно», — сообщается на сайте мэрии Перми.
С 18 марта парковки Перми продолжат свою работу в обычном режиме. Стоимость стоянки автомобильного транспорта в зоне №102 составляет 40 рублей в час, а в тарифной зоне №101 и на плоскостных парковках – 20 рублей в час.
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